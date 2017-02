"Antiker" Fuhrpark in Marloffstein

Der Bauhof erhält ein neues Ganzjahresfahrzeug - vor 1 Stunde

MARLOFFSTEIN - Der Fuhrpark der Gemeinde ist in die Jahre gekommen. Und optimal ausgerüstet scheint er auch nicht mehr zu sein. Darum soll nun zumindest das Winterdienstfahrzeug abgegeben und durch ein Ganzjahresfahrzeug ersetzt werden.

Der Unimog der Gemeinde Marloffstein ist 15 Jahre alt, die Streueinrichtung, die hier Gemeindemitarbeiter Roger Beuchert hochklappt, hat sogar schon 21 Jahre auf dem Buckel. Jetzt soll das Gerät verkauft werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Unimog der Gemeinde Marloffstein ist 15 Jahre alt, die Streueinrichtung, die hier Gemeindemitarbeiter Roger Beuchert hochklappt, hat sogar schon 21 Jahre auf dem Buckel. Jetzt soll das Gerät verkauft werden. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Einen alten Unimog besitzt die Gemeinde, doch der kann nur als Winterdienstfahrzeug eingesetzt werden, weil nur eine Streueinrichtung angebaut ist. Damit ist das Gerät unwirtschaftlich und soll abgegeben werden, zumal es bereits 15 Jahre alt ist. Die Streueinrichtung stammt sogar aus dem Jahr 1996.

Der Rost daran ist unübersehbar, und Ersatzteile gibt es dafür kaum noch. An die 17 000 Euro könnte das Streufahrzeug noch wert sein, meint die Gemeinde. Für diesen Preis soll es nun verkauft und als Ersatz ein gebrauchter, sogenannter "Ladog" angeschafft werden. Das hat der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Solche Fahrzeuge sind in vielen Gemeinden und Städten mit speziellen Anbaugeräten als Mehrzweckfahrzeuge im Ganzjahreseinsatz. Der Hersteller wirbt sogar damit, dass seine Ladogs in Japan für die Dekontaminierung von Flächen rund um das explodierte Kernkraftwerk Fukushima eingesetzt werden.

Weil die Gemeinde Buckenhof gerade ein solches Gerät, das aus dem Jahre 2002 stammt und ganzjährig einsetzbar ist, abgeben will, wird in Marloffstein erwogen, das zu kaufen. Es soll rund 30 000 Euro kosten, jedoch müsste es noch um eine Streuvorrichtung für rund 14 000 Euro ergänzt werden. Neu würde ein solches Fahrzeug mit allem notwendigen Zubehör immerhin gut 125 000 Euro kosten. Nun liegt es am Verhandlungsgeschick der beiden Bürgermeister, ob und zu welchem Preis das gute Stück den Standort innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft wechselt.

Nur noch Liebhaberwert

Auch die anderen Fahrzeuge des Marloffsteiner Bauhofs sind arg in die Jahre gekommen. Da ist zum einen der Fendt-Geräteträger, dessen Baujahr nicht einmal bekannt ist. Er dürfte nur noch einen Liebhaberwert haben, vermutet Bürgermeister Eduard Walz.

Allerdings verrichte das Fahrzeug seine Dienste noch absolut zuverlässig, verrät der Gemeindemitarbeiter Roger Beuchert. Es soll darum auch noch weiter betrieben werden. Auch den VW-Doppelkabiner aus dem Jahre 1999 will man weiter nutzen, bis er seinen Geist aufgibt. Das jüngste Fahrzeug des Marloffsteiner Bauhofs ist ein Rasentraktor Baujahr 2008, der einst für 45 500 Euro gekauft wurde.

kds