Äpfel in Erlangen: ein "Kriminalist" auf heißer Spur

Bis Sonntag wird im Botanischen Garten eine Apfelsorten-Ausstellung gezeigt - vor 37 Minuten

ERLANGEN - Apfel ist nicht gleich Apfel. Spätestens beim Besuch der "Apfelwoche" im Botanischen Garten wird dies klar. Es gibt die Früchte in Groß, Klein, Rot, Grün und dann noch in vielen Schattierungen. Und selbst in der Form unterscheiden sie sich.

150 unterschiedliche Äpfel und Birnen führen den Besuchern im Botanischen Garten die enorme genetische Vielfalt vor Augen.



Der Pomologe Friedrich Renner liebt es, Ordnung ins Chaos zu bringen. Fast schon kriminalistisch geht er dabei vor. Sagt er über sich selbst.

"Da hab ich amol a paar Äpfel aus der Fränkischen", sagt ein Mann. "Packen’s alles aus", ermuntert ihn Friedrich Renner. Drei Handgriffe, dann liegen die Äpfel vor ihm auf dem Tisch. Erst schaut Friedrich Renner sie an, dann dreht und wendet er sie, bricht einen Apfel auseinander, betrachtet das Kerngehäuse, schneidet mit einem Messer einen Schnitz ab, schält ihn, schiebt sich das Stück in den Mund, kaut nachdenklich.

Erwartungsvoll schauen ihm der Eigentümer des Apfels und zehn weitere Leute, die sich um ihn geschart haben, dabei zu. "Sind diese Äpfel manchmal größer?", fragt Friedrich Renner. Nein, die seien sonst kleiner, dieses Jahr aber größer gewachsen als sonst, entgegnet der Mann. Ein Foto vom Baum könne er noch anbieten. Ob das vielleicht bei der Identifizierung helfen kann?

Apfelsorten unter der Lupe

Friedrich Renner winkt ab. "Das bringt nichts", sagt er. Dann verzieht er das Gesicht. Sauer? "Das verlangt nach Schmerzensgeld", witzelt jemand. Für Unterhaltung ist gesorgt, wenn Friedrich Renner vor Publikum Äpfel bestimmt. Zur Apfelwoche im Botanischen Garten kam er am Sonntag zum ersten Mal — auf Einladung von Ursula Grasse von der Ortsgruppe Erlangen des Bundes Naturschutz, die ihn bereits letztes Jahr aus seinem Heimatort Merkendorf im Landkreis Ansbach zu einer Apfel-Bestimmungsaktion nach Erlangen geholt hatte.

Und obwohl dieses Jahr die Apfelernte eher bescheiden ausfällt — auf der Streuobstwiese des BN bei Atzelsberg fiel die Ernte sogar ganz aus — , brachten jede Menge Ausstellungsbesucher Äpfel von eigenen Bäumen mit, um sie von Friedrich Renner unter die Lupe nehmen zu lassen.

Der 69-Jährige ist einer von vier oder fünf Pomologen in Bayern, Gründungsmitglied des Deutschen Pomologenvereins und Vorsitzender der Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung in Bayern. Und was ist nun eigentlich ein Pomologe? Ist das ein Beruf? Nein, kein offizieller Beruf, sondern eine Berufung, stellt Renner klar. "Im 19. Jahrhundert haben sich viele Leute mit Obstsorten befasst und mit diesem Begriff haben sie sich einen wissenschaftlichen Anstrich gegeben."

Wissenschaftler ist auch der 69-Jährige nicht, während seines Berufslebens als Gärtnermeister in den Landwirtschaflichen Lehranstalten Triesdorf beschäftigte er sich jedoch intensiv mit Obst und Obstbäumen. In dieser Zeit begann er, alte Akten aus früheren Jahrhunderten zu studieren, las alle Bücher, die sich mit alten Apfelsorten befassten. Diese Leidenschaft, die ihn da gepackt hatte, ließ ihn nicht mehr los. Er selbst besitzt inzwischen 5000 Apfelbäume. 20 000 Sorten hat er samt ihren Merkmalen erfasst. Lohrer Rambur, Grahams Jubiläumsapfel, Idared, Schöner von Herrnhut — um nur vier zu nennen.

35 bis 40 Merkmale hat eine Apfelsorte — das äußere Erscheinungsbild, Fruchtfleisch, Kerne, all dies nimmt Renner unter die Lupe. "Du musst das richtige Muster im Kopf gespeichert haben", sagt er. Und natürlich spielt auch der Geschmack eine Rolle. Den testete er, Apfel für Apfel, auch im Botanischen Garten. Er kaut auf dem Fruchtfleisch herum, schluckt es aber nicht hinunter, sondern befördert es in ein Eimerchen unter dem Tisch.

Ein Meister seines Fachs: Pomologe Friedrich Renner schaute sich am vergangenen Sonntag die Äpfel, die Besucher mitbrachten, ganz genau an.



Ähnlich wie bei einer Weinverkostung. "Man muss Gefühl walten lassen, um auf die richtige Sorte zu kommen", sagt er. Denn der Apfel, der einen Rostfleck auf der Schale hat, gleich neben dem Stielansatz, versteckt damit möglicherweise das wesentliche Merkmal. Manchmal kann er — und da ist er dann so, wie man sich begnadete Kriminalisten vorstellt — auf Anhieb gar nicht genau begründen, woran er einen Apfel letztlich identifiziert. Bloß eines ist sicher: "Ich muss dahinterstehen, wenn ich einen Namen nenne", sagt er.

Dass es auch mal zu Fehlbestimmungen kommen kann, räumt Renner ohne weiteres ein. Der Grund ist auch, dass ständig Neuzüchtungen auf den Markt kommen. Anders als früher kämen heute neue Sorten sehr schnell auf den Markt, kritisiert der Apfelexperte. "Ohne dass sie zuvor über Jahre hinweg in mehreren Instituten angepflanzt und in ihren Merkmalen beschrieben werden — dem Gartenbesitzer bleibt es dann überlassen, ihre Vor-, aber eben auch die Nachteile herauszufinden."

"Api" für die Tasche

Da hält er es lieber mit den alten Apfelsorten, von denen jede ihre eigene kleine Geschichte hat. Der sogenannte "Api" zum Beispiel ist eine sehr alte Sorte. Der winzige Apfel wurde einst angeblich von einem römischen Feldherrn von Asien nach Rom gebracht, im Mittelalter trugen ihn die Damen gern in ihren Taschen — sozusagen als Parfüm.

Anders als die neuen Sorten, die fast immer süß sind, haben die alten meist einen säuerlichen Geschmack. Doch das dürfe, so Renner, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die, "die am sauersten schmecken, manchmal den meisten Zucker haben". Und da Äpfel im Herbst ohnehin den meisten Fruchtzucker haben — erst mit der Lagerung baut er sich ab — , ist damit auch das Geheimnis gelüftet, warum Renner seine Geschmacksproben im Eimerchen "entsorgt". Sein Hausarzt rät ihm wegen seiner Blutzuckerwerte davon ab, zu viele Äpfel zu essen.

Was aber rät Renner, wenn ihn jemand nach einem "Allergieapfel" fragt? Den "Santana" zum Beispiel? Doch da will er sich nicht festlegen. Auf die genauen Inhaltsstoffe der jeweiligen Apfelsorte komme es an — und auf die Allergie. Dass sämtliche alte Sorten allergenfrei sind — das jedenfalls ist ein Mythos.

Bis 8. Oktober dauert die Ausstellung in der Winterhalle des Botanischen Gartens. Am Samstag ist eine Obstbaumschule vor Ort, am Sonntag stehen der Obstbau-Experte Christof Vogel vom Obstinformationszentrum Fränkische Schweiz und Astrid Wißmath vom Freundeskreis des Botanischen Gartens e. V. ab 11 Uhr für Fragen zur Verfügung.

EVA KETTLER (Text) UND HARALD SIPPEL (Fotos)