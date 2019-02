Arbeiter verletzt: Abriss der Brücke an der A3 bei Erlangen

Unfall überschattet die Arbeiten, die Autobahn war für zwölf Stunden gesperrt - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Erneut musste eine Brücke bei Erlangen für den Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen weichen. Die neue Überquerung der A3 zwischen Bruck und Eltersdorf gibt es bereits, am Samstagabend begann der Abriss der Behelfsbrücke.

Eine lange Nacht: Bis in die Morgenstunden dauerten die Bauarbeiten an der A3. © Torsten Hanspach



Eine lange Nacht: Bis in die Morgenstunden dauerten die Bauarbeiten an der A3. Foto: Torsten Hanspach



Im Auftrag der Autobahndirektion Nordbayern rückte eine ganze Armada von Spezialisten an, um die knapp 100 Meter lange Konstruktion aus Stahl und Beton in Schutt und Asche zu legen. In dem Rund zwölfstündigen Einsatz wurde zuerst die Autobahn mit einer dicken Schutzschicht aus Sand abgedeckt. Dann begannen Bagger mit Bohrmeißeln, die Betondecke der Brücke aufzubrechen und zu zerkleinern, bevor Arbeiter mit Brennschneidern die massiven Stahlträger zerteilten.

Bilderstrecke zum Thema Schutt und Asche: Brücke über A3 bei Erlangen abgerissen Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen.



Riesige Brechzangen an den Raupenbaggern machten dann kurzen Prozess und rissen die halbierten Träger ab, während Bagger die Reste abtransportierten. Reibungslos und sichtbar routiniert arbeitete das gesamte Baustellenteam, um den anspruchsvollen Zeitplan trotz passiver Gegenwehr der Brücke einzuhalten.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Überschattet wurde der Abriss von einem schweren Unfall: Ein Arbeiter, der die Bagger auf der Brücke beaufsichtigte, wurde von einem unglücklich hochspringenden Betonteil getroffen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach rund zwölfstündiger Sperrung konnte der Verkehr auf der A3 am Sonntagvormittag wieder freigegeben werden.

Bilderstrecke zum Thema Brückenbauten, eine Quelle und Unfälle: Die Geschichte der A3 Die A3 ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands und durchquert die Metropolregion Nürnberg. Unfälle, aufwändige Brückenbauten und der Fund einer Quelle am Straßenrand: Wir blicken in die vielseitige Geschichte der Autobahn.



Torsten Hanspach