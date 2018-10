Areal der Erlanger Bergkirchweihweih wird umgebaut

Das Gelände der Erlanger Bergkirchweih wird umgebaut. Die Maßnahmen können in dem Gebiet zu Einschränkungen führen, teilte die Stadt mit.

Das Gelände der Bergkirchweih in Erlangen wird umgebaut. © Harald Sippel



Auf dem Gelände der Bergkirchweih wird gebuddelt und gebaggert. Vor allem am Hang beim Erichkeller will die Stadt jetzt für mehr Sicherheit sorgen. So werden neben dem Neubau der Stützwände die Treppen neu gestaltet und die Rettungswege verbreitert.

Zwischen dem Erich-Türmchen und dem Hübners-Keller sind deshalb alle Bänke und Tische und die Terrasseneinfassungen entfernt worden. Zudem wurden noch links vom Türmchen am neuen Aufgang beidseitig Geländer angebracht. Damit die Bauarbeiten zügig vorangehen, werden auf der Straße „An den Kellern“ Flächen benötigt. Daher seien Einschränkungen möglich, teilt die Stadt mit.

