Landesjugendwettbewerb als Stadtspiel: Bei dem Kontest, den die Jugend des Arbeiter Samariter Bund am Samstag ausrichtete, mussten die Teilnehmer in zehn Gruppen aufgeteilt 40 Aufgaben lösen. Unter anderem galt es, Wasser über einen an einem Seil hängenden Eimer von einem Trog in einen anderen zu transportieren. © Klaus-Dieter Schreiter