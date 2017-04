ASB-Nachwuchs zeigte in Erlangen sein Können

ERLANGEN - "Der Has ging hopps" – unter diesem lustigen Motto hat am Wochenende der Landeswettbewerb der bayerischen Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) stattgefunden. Dazu waren Teilnehmer aus ganz Bayern in die Hugenottenstadt gekommen.

Die Jugend des Arbeiter-Samariter-Bunds hat einen Landesjugendwettbewerb als Stadtspiel veranstaltet. Die zehn Gruppen mussten 40 Aufgaben lösen. Unter anderen sollte bei der Feuerwehrjugend eine 90 Meter lange Schlauchleitung aufgebaut werden. © Klaus-Dieter Schreiter



Das ASB-Kernthema "Erste Hilfe" stand natürlich im Mittelpunkt, darum hatten die zehn Gruppen auch Personen aus Unfallfahrzeugen zu retten und die Erstversorgung zu machen. Bei der Jugend der Erlanger Feuerwehr war eine 90 Meter lange Schlauchstrecke in möglichst kurzer Zeit aufzubauen, bei der THW-Jugend musste Wasser aus einem Trog über einen an einem Seil hängenden Eimer in einen anderen Trog umgefüllt werden.

Ein Stadtspiel, eine Nachtwächterführung und ein Improvisationstheater standen ebenfalls auf dem Programm.

Im E-Werk gab es eine große Abschlussfeier, ging es neben der Vermittlung von Erste-Hilfe-Kenntnissen doch auch um Teamgeist, Gemeinschaftssinn und Spaß.

Die Gruppenwertung bei den Schülern gewann Bad Windsheim, bei der Jugend schnitt das Nürnberger ASB am besten ab. Dina Davidova (Nürnberg), Anna-Lena Senekovic (Bad Windsheim) und Reham Mahmoud (Nürnberg) gewannen die Einzelwertungen. Sieger beim Erste-Hilfe-Wettbewerb wurde der Erlanger Yannik Dietz. Die Besten werden Bayerns ASJ im nächsten Jahr beim Bundesjugendwettbewerb vertreten.

