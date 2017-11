ATP in Eckental: Marterer holt sich den Pokal

Ein Franke gewinnt das Challenger-Turnier im House of Sports - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Endlich ist es geschafft: Maximilian Marterer ist der erste Gewinner beim ATP-Challenger-Turnier in Eckental, der aus der Region stammt. Im 21. Jahr durfte im Finale ein Franke jubeln.

Marterer, der aus Stein bei Nürnberg stammt und beim SC Uttenreuth Tennis gespielt hat, hatte dabei auch das Publikum im pickepackevollen House of Sports auf seiner Seite. Mehr als 8000 Zuschauer kamen insgesamt zum Turnier.

"Wenn irgendwann nicht mehr so viele Zuschauer kommen würden, wäre für mich der Punkt gekommen, aufzuhören", sagt Turnierdirektor Marcus Slany. "Aber diese Menschen, die Ehrenamtlichen, die das Turnier zum Leben erwecken, die sind das Besondere." Maximilian Marterer dürfte das ähnlich sehen.

Im House of Sports in Eckental ist die große Tennis-Welt eingezogen. Das ATP Challenger Turnier läuft. Nach der Qualifikation stand am Montag die erste Runde im Doppel und Einzel an. Im Doppel siegten Dustin Brown und Maximilian Marterer gleich zu Beginn.