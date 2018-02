ATSV Erlangen in der Liga der Weltmeister

ERLANGEN - Der ATSV Erlangen ist in der Dreiband-Bundesliga abgeschlagener Letzter, der Abstieg steht bereits fest. Trotzdem geben die Spieler nicht auf, Andreas Efler ärgerte sogar den amtierenden Weltmeister.

Remis gegen den Weltmeister: Andreas Efler kann an guten Tagen Weltklasse-Spieler schlagen. © Foto: Edgar Pfrogner



Am Telefon wollte Andreas Efler das Remis lieber relativieren, in feinem Dialekt erklärte der Wiener: "Es war nicht meine beste Partie." Und trotzdem hatte der Dreiband-Spieler den Besten der Welt nahe an einer Niederlage. "Am Anfang habe ich sehr gut gespielt, hatte einen großen Vorsprung." Doch dann drehte Frédéric Caudron vom BC Elversberg auf. "Er startete eine große Serie, er ist eben Weltmeister. Ich konnte den Vorsprung nicht halten."

Für den Österreicher, der seit mehr als 20 Jahren beim ASTV Erlangen Karambol-Billard spielt, reichte es am Ende dennoch zu einem 40:40-Remis. "Wenn man nicht gewinnt, bleibt immer eine kleine Restenttäuschung", sagt Efler. Selbst, wenn man gegen den Weltmeister gespielt hat? "Selbst dann." Beim Dreiband, dieser überaus komplizierten Sportart, "macht man in jedem Spiel ein paar Fehler, über die man im Nachhinein nachdenkt. Gegen den Weltmeister ist jeder Fehler allerdings doppelt schlimm." Fehlerlos zu sein, das gebe es nie, nicht einmal beim Weltmeister.

"Es gibt eine Hand voll Spieler auf einem Level, in der Bundesliga tummeln sich viele Weltmeister", sagt Efler. "Für mich ist das Remis nichts Herausragendes, ich habe jeden der Welt-Elite schon geschlagen." Auch ein Weltcup-Turnier hat der 50-Jährige schon gewonnen. "Dann muss alles passen, und es passiert nicht sehr oft." Doch es ist möglich.

Fast wäre eine Überraschung auch am vergangenen Wochenende drin gewesen. Der ATSV verlor gegen den amtierenden Deutschen Meister nur knapp mit 3:5, hätte Efler gegen Caudron gewonnen, hätte sein Team gegen den BC Elversberg ein Unentschieden geholt. Gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Bergisch-Gladbach gab es ebenfalls ein denkbar knappes 3:5, obwohl die Erlanger nach den ersten beiden Partien sogar mit 3:1 in Führung gelegen hatten.

"Einer der schönsten Vereine"

"Diese Niederlagen, die hängen an wenigen Sachen", sagt Efler. "Wenn man so knapp verliert, fehlen nur ein paar Karambolagen. Hätte ich mein Einzelspiel gegen den Weltmeister mit 40:39 gewonnen, hätte mein Team schon einen Matchpunkt mehr gehabt." Doch wieder, wie schon so oft in dieser Saison, ging der ATSV Erlangen am Ende leer aus. Dass es immer so knapp ist, damit hadert der Österreicher nicht. "Das gehört im Sport dazu. Ich mache das seit 30 Jahren. Es nutzt nichts, sich die Schuld für einzelne Karambolagen zu geben."

Für den ATSV, gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen, steht der Abstieg bereits fest. Trotzdem zeigen die Erlanger weiterhin, was sie können. "Das Spiel selbst ist so motivierend, so eine Herausforderung. Ich bin überzeugt, jeder wird in den verbliebenen drei Spielen sein Bestes geben", sagt Efler.

"Wir hätten uns in der Liga halten können, wenn alle ihre Top-Leistungen gebracht hätten. Doch jetzt müssen wir nächste Saison eben wieder in der zweiten Liga voll angreifen." Die Stimmung im Team sei weiterhin gut. "Für mich ist der ATSV einer der schönsten Vereine", schwärmt der Österreicher. "Die Räumlichkeiten sind perfekt, wir haben Top-Bedingungen hier." Da gebe es nichts zu relativieren.

