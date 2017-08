Attacken in Erlangen am Wochenende

ERLANGEN - Gleich zwei heftige Auseinandersetzungen gab es am Wochenende in Erlangen.

Symbolbild Foto: colourbox



So kam es auf der Büchenbacher Kirchweih in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einem zunächst verbalen Streit ging ein 51-jähriger Erlanger auf einen 25-jährigen Würzburger los. Neben dem Geschädigten wurde ein Unbeteiligter, der schlichtend eingriff, bei der Auseinandersetzung verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Bahnhofsvorplatz kam es zudem am frühen Samstagabend zu einem Streit zwischen einem 32-jährigen Wohnsitzlosen und einer 27-jährigen Erlangerin. In dessen Verlauf attackierte der Mann die Erlangerin. Eine Gruppe Jugendlicher sah die Schläge und verhinderte durch ihr Eingreifen weiteres. Im Verlauf kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray durch eine weitere Beteiligte.

Aufgrund des fehlenden Wohnsitzes wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

