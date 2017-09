Auch die Unter-18-Jährigen dürfen wählen

Benjamin Küffner vom Jugendparlament über die Aktion "Einchecken und Abchecken" - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Der Stadtjugendring Erlangen veranstaltet die Aktion "Einchecken und Abchecken", die sich vor allem an Jugendliche und Erstwähler richtet. Mit dabei ist auch das Jugendparlament Erlangen. Der Vorsitzende Benjamin Küffner (17) erklärt, weshalb Wählen auch unter 18 Jahren sinnvoll ist.

Wahlplakate in Erlangen © Harald Sippel



Die Aktion "Einchecken und Auschecken" ist eine gemeinsame Aktion des Stadtjugendrings, des Kreisjugendrings und des Jugendparlaments Erlangen. Am 15. und 22. September gibt es auf dem Hugenottenplatz von 9 bis 18 Uhr neben der U18-Wahl und Diskussionen zur Absenkung des Wahlalters auch einen Wahl-O-Mat, einen Ideenwettbewerb und filmische Interviews einer Filmgruppe des Stadtjugendrings. Auch in der EN-Geschäftstelle, Hauptstraße 38, befindet sich ein Wahllokal. Hier kann am 15. September von 10 bis 15 Uhr mitgemacht werden.

Herr Küffner, Sie sind noch nicht volljährig, wählen aber trotzdem. Wieso ist eine U18-Wahl wichtig?

Benjamin Küffner: Das Ziel mit der bundesweiten U18-Wahl ist es, zu sehen, wie die Unter-18-Jährigen wählen würden. Die Wahl in Großbritannien, der Brexit, hat gezeigt, dass die jüngeren Leute ganz anders wählen, als alte Menschen. Deshalb finden wir so etwas sehr interessant. Die Umfrage ist natürlich nicht ganz repräsentativ, wir werden sicher nicht alle erreichen. Auch die Wahlbeteiligung wird nicht so hoch sein, wie bei der echten Bundestagswahl aber dennoch: Es ist, finde ich, doch eine sehr spannende Sache.

Welchen Mehrwert bietet "Einchecken und Abchecken" politisch nicht so interessierten Gleichaltrigen?

Küffner: Ein weiterer Grund, weshalb wir das interessant finden, ist der, dass viele 18-Jährige, die das erste Mal wählen gehen dürfen, eine gewisse Hemmschwelle haben. Sie sind mit dem Prozedere nicht so vertraut, es ist etwas ganz Neues. So eine U18-Wahl bietet auch eine super Gelegenheit, den Jugendlichen den Wahlprozess und den Wahlvorgang näherzubringen und sie damit vertraut zu machen. Wir haben beispielsweise auch die Leute, die unserem Wahlkreis vorstehen, eingeladen, vorbeizuschauen. Somit kann es dann natürlich auch eine Möglichkeit geben, die Politiker besser kennenzulernen. Ein Name auf einem Blatt alleine sagt ja nicht viel aus. So kann man ein besseres Bild von ihnen bekommen. Wen wähle ich da eigentlich? Der Name bekommt ein Gesicht.

Benjamin Küffner ist seit 2016 im Jugendparlament Erlangen. F. Küffner



Wie kam es denn generell dazu, dass sich das Jugendparlament an den Aktionen beteiligt?

Wir machen diese Veranstaltungen in Kooperation mit dem Stadtjugendring. Sie sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir mitmachen wollen. Wir waren sofort begeistert von der Idee.

Und wie sind Sie persönlich zum Jugendparlament gekommen? Was finden Sie wichtig an der Arbeit?

Küffner: Ich bin politisch natürlich schon immer interessiert, wollte und konnte mich in meinem Alter aber noch nicht auf eine Partei festlegen. Das heißt, das Jugendparlament bietet einem schon mal die Möglichkeit, sich mit Politik zu beschäftigen, ohne dass man sich schon auf eine grobe politische Richtung festlegen müsste. Zum anderen habe ich mich als Schülersprecher schon öfters für Gleichaltrige eingesetzt und dort auch deren Interessen vertreten. In der SMV habe ich aber auch gewisse Grenzen gesehen. Im Jugendparlament kann man doch mehr erreichen. Das war der Grund für mich, das auszuprobieren. Ich fand das einfach spannend.

Interview: Micha Schneider