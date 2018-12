Auch Erlanger sammelten für arme Kinder

ERLANGEN - Die Serviceclubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Tablers und Tangent Deutschland haben für die Aktion "Kinder helfen Kindern" oder schlicht "Weihnachtspäckchenkonvoi" in diesem Jahr über 156 000 Päckchen gesammelt und an bedürftige Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in der Ukraine verteilt. Auch Erlanger Schulen und Kindergärten waren mit von der Partie.

Bei der Wohltätigkeitsaktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ in Erlangen und Umgebung kamen 365 Päckchen zusammen. © Jens Kirchner



Seit 2001 organisieren die Mitglieder jener Serviceclubs gemeinsam den Weihnachtspäckchenkonvoi und sorgen dafür, dass den bedürftigen Kindern das oftmals einzige Weihnachtsgeschenk zuteil wird. Zahlreiche Kindergärten und Schulen in ganz Deutschland machten bei der guten Sache mit. Schüler und Kindergartenkinder packten dafür Spielsachen und Süßigkeiten sowie Mal- und Schreibutensilien in Kartons, legten selbst gemalte Karten oder gar Fotos bei und verpackten alles zu einem schönen Weihnachtsgeschenk. 156 237 Päckchen kamen so zustande. Diese wurden von Mitgliedern der Serviceclubs abgeholt und zur Sammelstelle in Koblenz gebracht. Von dort aus ging es mit Lkw weiter nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine, wo die Päckchen in Kinderheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Straßenkinder verteilt wurden. Auch in Erlangen wurden fleißig Päckchen gepackt. Bei dem Projekt dabei waren die Grundschule Eltersdorf, das Liebfrauenhaus Herzogenaurach, die Loschge-Grundschule und die Pestalozzischule. Zudem der Kindergarten Bubenreuth sowie in Erlangen das Löhe-Kinderhaus und die SieKids Kinderburg und Kinderinsel, ferner die Zahnarztpraxen Kaindl & Wegerer sowie Kräuter in Herzogenaurach bzw. Roth sowie die Firma Frör Kunststofftechnik. Insgesamt kam so ein Klein-Lkw voll mit insgesamt 365 Weihnachtspäckchen zusammen. Organisiert wurde die Aktion vor Ort von Round Table 65 Erlangen.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi steht unter d er Schirmherrschaft von Hermann Gröhe, Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Maffay und Ewald Raben, CEO der Raben Group.

