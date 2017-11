Auch in Erlangen: Kräftemangel in der Pflege

ERLANGEN - Die künftige Gestaltung der Pflege ist eines der drängendsten Themen aktuell. Hierfür bedarf es verschiedenster Konzepte und Ideen, da der demographische Wandel und der zunehmende Fachkräftemangel ihre Schatten voraus werfen. Psychologin Elvira Werner hat den EN einen Lösungsansatz vorgestellt.

Frau Werner, der Fachkräftemangel ist auch in der Pflege ein viel diskutiertes Thema. Sie haben die Leitung für ein Konzept übernommen, welches eine Lösung dafür bietet. Wie sieht dieses aus?

Werner:Wir möchten hauswirtschaftlich tätige Menschen in einem zweijährigen berufsbegleitenden Lehrgang auf die Fortbildungsprüfung "Geprüfte/r Fachhauswirtschafter/in" vorbereiten. In theoretischem Unterricht und fachpraktischen Wochen wird intensiv Wissen vermittelt und auch praktisch erprobt.

Es ist der erste Lehrgang dieser Art in Erlangen. Wie kam dieses Angebot zustande?

Werner:Der Berufsabschluss ist im Berufsbildungsgesetz seit Jahrzehnten verankert, das Potenzial wird aber bisher kaum erkannt. Als Diplom-Psychogerontologin mit einer Praxis in Erlangen habe ich bereits vor Jahren erkannt, dass Menschen mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen oder in Lebens- und Gesundheitskrisen am besten stabilisiert werden können, wenn sie in ihrer alltäglichen Haushaltsführung unterstützt werden, ohne dass ihnen diese aus der Hand genommen wird. Daher biete ich im Rahmen des Bildungsangebotes des Vereins "Familie und Bildung" im DHB Netzwerk Haushalt Erlangen e.V. diesen Vorbereitungslehrgang an.

Welche Kosten entstehen für die Teilnehmer des Lehrgangs und wo kann man sich weiter informieren?

Elvira Werner, Dipl. Psychologin und Dipl. Psychogerontologin.



Werner:Die Lehrgangsgebühr ist vom DHB Netzwerk Haushalt so konzipiert, dass die anfallenden Kosten gedeckt werden. Als Verein, dessen Ziel die Förderung der hauswirtschaftlichen Berufsbildung ist, werden keine Gewinne erzielt. Die Teilnehmer haben zudem einen Anspruch auf Förderung durch Meister-BAFöG. Informationen erhalten sie beim DHB Netzwerk Haushalt in Erlangen, Telefon (0 91 31) 20 64 24 oder bei der Lehrgangsleitung. Ich bin telefonisch unter (0 91 31) 20 57 16 oder per Mail unter elvira@werner-praxis.de zu erreichen.

