Audi S 8 verschwand über Nacht

Neuwertiges Auto in Heroldsberg gestohlen - vor 27 Minuten

HEROLDSBERG - Bislang Unbekannte haben in der Nacht Donnerstag auf Freitag einen Audi S 8 Plus in Heroldsberg entwendet.

Polizei im Einsatz. Foto: NN-Archiv



Der Diebstahl des blauen Audis mit dem amtlichen Kennzeichen ERH -W 5432 passierte von Donnerstag auf Freitag in der Zeit von 23.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Der gestohlene Pkw ist neuwertig und war vor einer Garage im Imkerweg geparkt.

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (0911) 21 12 33 33.

