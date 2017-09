Auf dem Hans-Ort-Ring hat‘s gekracht

Zwei Autos erlitten Totalschaden - Fahrer blieben unverletzt - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Auf dem Hans-Ort-Ring in Herzogenaurach hat sich am Samstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung nach Haundorf ein Unfall ereignet, bei dem zwei Pkw wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Beide Fahrer blieben jedoch unverletzt.

Die Feuerwehr regelte den Verkehr und erledigte die Aufräumarbeiten nach dem Unfall. © Daniel Kardos



Eines der Autos fuhr in Richtung Norden auf der Kreisstraße ERH 3 und wollte geradeaus weiter. Der zweite Autofahrer fuhr in westlicher Richtung auf der Staatsstraße und wollte ebenfalls geradeaus fahren. Mitten auf der Kreuzung prallten die beiden Autos ungebremst aufeinander. Eins der Fahrzeuge wurde gegen die Verkehrsinsel gedrückt. Beide Autofahrer beteuerten, für sie habe die Ampel Grünlicht gezeigt. Während der Unfallaufnahme regelte die FFW Herzogenaurach den Verkehr.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Herzogenaurach um Hinweise unter (0 91 32) 7 80 90.