Auf Kufen über den Erlanger Marktplatz flitzen

"Erlangen on Ice" sorgt sechs Wochen lang für eiskalten Spaß vor dem Schloss - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eislauf-Vergnügen auf dem Marktplatz: Am Freitag, 24. November, startet "Erlangen on Ice".

Ab Freitag heißt es: Schlittschuhe an und über das Eis gleiten! Foto: Harald Sippel



Bis zum 7. Januar gibt es bei "Erlangen on Ice" auf der rund 420 Quadratmeter großen Lauffläche eiskalten Schlittschuhspaß ganz nach dem Motto "Schlittschuhe an und los", denn nur ein paar Schritte von der Erlanger Waldweihnacht, auf dem gegenüber liegenden Schlossplatz, ist die Eislauffläche jedes Jahr der Hingucker und ein Publikumsmagnet.

Großer Wert wird auch in diesem Jahr wieder auf den Schulsport in den Morgenstunden gelegt. Interessierte Schulklassen können sich mit Voranmeldung beim städtischen Sportamt in der Zeit von 8 bis 13 Uhr Eiszeiten reservieren. Ab 14 Uhr ist dann die Fläche für Gäste und Besucher geöffnet. Samstags übrigens auch wieder verlängert bis 22 Uhr.

Klimafreundlicher Strom

"Mit der Eislaufbahn haben wir besonders für Familien einen echten Magneten in der Innenstadt geschaffen". Insbesondere hat das Schlittschuhvergnügen enorm an Bedeutung für den Handel sowie die Weihnachtsstadt Erlangen als Ganzes und im Besonderen für die Kundenfrequenzen gewonnen", erklärt Christian Frank, Geschäftsführer des City-Managements. Frank dankt vor allem den Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder "Erlangen on Ice" ermöglichen. Allen voran den Erlanger Stadtwerken, welche die Anlage ressourcenschonend und klimafreundlich mit "grünem Strom" versorgen.

Einige Sponsoren laden an bestimmten Tagen zu Aktionen "on Ice" ein. Übrigens, wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann man sich diese gegen eine Gebühr gerne vor Ort ausleihen.

Am kommenden Freitag startet der Eislaufbetrieb um 10 Uhr. Von 14 bis 21 Uhr heißt es "Wünsch dir deinen Song on Ice!". Der DJ spielt den ganzen Tag Wunschsongs. (Titelwünsche samt Interpret müssen vorab per WhatsApp oder SMS an Tel. 0 91 28/7 33 96 62 geschickt werden). Ab 17.30 Uhr präsentiert ESC Höchstadt eine Eislaufshow.

www.erlangen-marketing.de

