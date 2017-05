Auf Traktor aufgefahren: Erlanger schwer verletzt

17-jähriger Motorradfahrer in der "Applauskurve" verunglückt - vor 9 Minuten

ERLANGEN/WÜRGAU - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist in der "Applauskurve" bei Würgau (Kreis Bamberg) schwer verletzt worden.

Symbolbild © Colourbox



Der Unfall ereignete sich am Samstag Nachmittag. Der 17-jährige Erlangerwar auf der Bundestraße 22 im Bereich Würgau in Richtung Steinfeld unterwegs. Kurz nach dem Auslauf der "Applauskurve" fuhr er auf einen ebenfalls in Richtung Steinfeld fahrenden Traktor auf.

Der junge Motorradfahrer wurde bei diesem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Bayreuther Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde die Staatsanwaltschaft Bamberg und ein Gutachter eingeschaltet. An dem Motorrad des Erlangers entstand Totalschaden.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon (09 51) 9 12 93 10, in Verbindung zu setzen.

en