Auf zu den Kultur-Orten der Metropolregion!

In Erlangen soll ein "Local-based Game" entwickelt werden — Workshops mit Jugendlichen im E-Werk - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In Erlangen sollen Kinder und Jugendliche ein "Local-based Game" entwickeln. Dazu finden demnächst Workshops des Kulturamts statt.

Seit dem weltweiten Medien-Rummel um „Pokemon Go“ wissen auch ältere Semester: „Local-based Games“ sind Spiele, bei denen die Veränderungen der jeweiligen Spielerpositionen den Spielverlauf beeinflussen. © Stefan Mößler-Rademacher



Wer bei Kindern oder Jugendlichen erfragen möchte, was denn ein "Local-based Game" ist, wird vermutlich erstaunte Blicke ernten. Klar. Seit "Pokemon Go" müssten selbst ältere Semester wissen, um was es geht. Schließlich hat es der Rummel darum vor geraumer Zeit in alle Medien geschafft. Selbst in gedruckte Zeitungen. Der Begriff (Deutsch: "positionsbezogenes Spiel") bezeichnet alle Spiele, bei denen die Veränderung der jeweiligen Spielerpositionen den Spielverlauf beeinflussen. Meist werden dafür "ortungsfähige Geräte" – wie z. B. Smartphones oder Tablets – verwendet.

Nun sollen Jugendliche aus der Metropolregion gemeinsam so ein Spiel entwickeln, das analoge und digitale Komponenten miteinander vereint. Hintergrund: Nürnberg bewirbt sich um den Titel der Kulturhauptstadt Europas — und auch Erlangen ist teilweise mit im Boot. Es ist zwar nicht möglich, als Region oder Metropolregion ins Rennen zu gehen. "Doch die Bewerbung ist insofern gemeinsam, als dass die Einbeziehung der Region wichtiger und wohl auch zwingender Teil einer Bewerbung ist", erklärt Erlangens Kulturamts-Leiterin Anne Reimann.

Die Jugendlichen sollen nun in Zusammenarbeit mit speziell für dieses Projekt ausgebildeten Trainern eine Geschichte und ein Konzept für das Spiel entwerfen und das Spiel dann gemeinsam mit den Trainern umsetzen. "Im Zentrum steht neben Spaß und Kompetenzerwerb die spielerisch-reflektierte Auseinandersetzung mit Kultur-Orten in der Europäischen Metropolregion, die für die Jugendlichen eine hohe Relevanz haben", heißt es im Konzept-Papier des Kulturamts.

Workshops finden an drei Wochenenden (9./10. und 23./24. Februar sowie 1./2. Juni) jeweils von 9 bis gegen 16 Uhr im E-Werk statt, an denen die Jugendlichen (zwischen ca. 13 und 20 Jahren) gemeinsam mit Christoph Deeg und den (zum Teil selbst jugendlichen) Trainern am Spiel feilen. Vom E-Werk aus schwärmen die Jugendlichen in die Stadt, um die Aufgaben und Rätsel, die sie sich gemeinsam ausgedacht haben, mit ihren Räumen zu verbinden. PCs und Equipment sind im E-Werk, es schadet jedoch nichts, wenn man sein Smartphone mitbringt (weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an anne.reimann@stadt.erlangen.de oder unter Tel. 0 91 31/86 10 32).

