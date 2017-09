Auffahrunfall in Eckental mit drei Verletzten

18-Jährige schiebt mit ihrem Fahrzeug zwei weitere Autos aufeinander

ECKENTAL - Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von rund 20 000 Euro ist in Eckental passiert.

Am Montagnachmittag fuhr eine 18-Jährige aus Eckental mit ihrem Pkw auf der Sandstraße in Eckental. Vor ihr fuhren eine 45-jährige Frau aus Eckental mit ihrem Pkw und eine 43-jährige Eckentalerin mit ihrem Pkw.

Symbolbild Polizei © colourbox.com



Die 43-Jährige wollte nach links in die Sudetenstraße abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die 45-jährige Frau bremste ebenfalls ab und wollte rechts an dem stehenden Pkw vorbeifahren. Die 18-jährige Frau erkannte dies zu spät, fuhr auf den Pkw der 45-Jährigen auf und schob diesen auf den Pkw der 43-Jährigen.

Durch den Unfall wurden alle drei Autofahrerinnen verletzt; sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 20 000 Euro.

Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurden von der Feuerwehr Eckenhaid übernommen.

