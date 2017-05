Aufgetischt am Erlanger Schlossplatz

Zahlreiche Besucher strömten zum Picknick Bankett und zum Laufgelage - vor 17 Minuten

ERLANGEN - Großes Treiben in der Erlanger Innenstadt: Zahlreiche Menschen besuchten das Picknick Bankett, das Laufgelage und das Weinfest. Da war für jeden etwas geboten.

Beim Picknick Bankett gab es Spaß, interessante Gespräche und gutes Essen. © Klaus-Dieter Schreiter



Beim Picknick Bankett gab es Spaß, interessante Gespräche und gutes Essen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Erlanger nehmen ihre Städtepartnerschaften ernst: Das zeigte sich einmal mehr beim Picknick Bankett auf dem Schlossplatz – mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern und vielen guten Gesprächen.

Teller gab es bei dieser Veranstaltung genug: Der Aufforderung der Organisatoren, mit einem gut bestückten Picknickkorb in das Stadtzentrum zu kommen, waren gestern Abend bei lauen Temperaturen etliche Erlanger gefolgt. Wer einen Teller vor sich stehen hat, kann nicht nur essen, sondern auch über den sprichwörtlichen (Teller-)Rand schauen — und so andere Sitten und Kulturen kennen lernen.

Das war auch der Grundgedanke des Picknick Banketts: Mehrere Partnerschaftsinitiativen und internationale Organisationen hatten unter dem Motto "Vielfalt statt Einheit" zum interkulturellen Tête-à-Tête geladen, darunter der Freundeskreis Eskilstuna, das deutsch-französische Institut oder auch der deutsch-türkische Verein Erlangen-Beþiktas (Erbes). Der Ausländer- und Integrationsbeirat war ebenfalls mit von der Partie.

Die Idee der Organisatoren ist, wie das bunte Treiben am Donnerstag bewiesen hat, aufgegangen. Das Konzept, Menschen verschiedener Nationen und Kulturen an einer großen Tafel zusammenzubringen, ist gerade in Zeiten zunehmender europakritischer Töne wichtiger denn je.

Gleichzeitig war der Andrang nur wenige Meter weiter groß. Ebenfalls am Schlossplatz trafen sich mehr als 300 Kochteams zur gemeinsamen Vorspeise. Wegen der Änderung der Teilnahmekriterien beim Laufgelage konnten erstmals auch Personen teilnehmen, die nicht in Erlangen wohnen oder Studenten sind.

Dabei wurde auch der Deutschlandrekord für das größte "running dinner" überboten. 3000 Teilnehmer hätte es dazu gebraucht. Anfang der Woche sind es bereits 3600 bestätigte Hobbyköche gewesen, erklärten die Organisatoren auf Nachfrage.

Nach der Vorspeise im Herzen der Stadt ging es zu den zugelosten Kochteams für den Hauptgang und Nachtisch. Ab Mitternacht herrschte dann noch Feierlaune unter den Beteiligten: In den Diskotheken der Stadt wurde auf die kulinarischen Kraftakte angestoßen.

sc/semb