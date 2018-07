Aufregung in Erlangen: Verletzte bei Brand in L'Osteria

ERLANGEN - Der Brand eines Wäschetrockners im Keller der L'Osteria in der Unteren Karlstraße hat am Dienstagnachmittag für große Aufregung in Erlangen gesorgt. Sechs Personen wurden verletzt, sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Großeinsatz für die Erlanger Feuerwehr am Dienstagnachmittag: Im Keller der L'Osteria brannte ein Wäschetrockner. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Um kurz nach 13 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Unteren Karlstraße gemeldet. Der Löschzug der Erlanger Feuerwehr war zwar schnell unterwegs, hatte aber wegen der Baustellen auf der Anfahrt sowie der Bestuhlung und den Sonnenschirmen in der schmalen "Restaurantstraße" einige Schwierigkeiten, um an den Brandort zu gelangen.

Einsatzleiterin Birgit Süßner lief darum voraus und sorgte neben der Erkundung des genauen Brandortes auch dafür, dass Angestellte der Restaurants die Möbel flugs zur Seite räumten, damit die großen Löschfahrzeuge hindurch kommen.

Derweil drang aus einem Kellerschacht eines Restaurants dichter Qualm, der schnell durch die enge Straße und auch in andere Restaurants und Läden zog. Darum mussten die Gäste, von denen es sich viele unter den Sonnenschirmen auf der Straße gut gehen lassen wollten, die Gaststätten verlassen und ihr Essen und Trinken stehen lassen.

Mit schwerem Atemschutz drangen die Kräfte in den verrauchten Keller vor. Dort hatte ein Wäschetrockner samt der Wäsche Feuer gefangen. Die Flammen waren dann schnell gelöscht, Trockner und Wäsche brachten die Feuerwehrleute ins Freie. Währenddessen kontrollierten andere Feuerwehrleute die Räume im Obergeschoss und in den anderen Gebäuden neben der Brandstelle.

Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude rauchfrei gemacht. Der Einsatz zog auch etliche Schaulustige an, Feuerwehr und Polizei sperrten die gesamte Straße jedoch ab, so dass die Arbeit der Brandbekämpfer nicht behindert wurde, und die Schaulustigen nicht durch den beißenden Rauch auch noch verletzt wurden.

Laut Feuerwehr wurden sechs Personen an den Rettungsdienst übergeben. Fünf hatten eine Rauchgasvergiftung erlitten, einer Brandverletzungen an der Hand, die er sich offenbar bei Löschversuchen zugezogen hatte. Behandelt wurden sie in mehreren Rettungswagen, die in der Weiße-Herz-Straße Position bezogen hatten. Das Restaurant hatte nach dem Feuer den ganzen Nachmittag geschlossen. Wann es wieder öffnet ist noch nicht bekannt.

