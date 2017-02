Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Kurt Wagner und Lambchop: Alternative Country in Erlangen Mit seiner Band Lambchop machte der ehemalige Parkettleger Kurt Wagner aus Nashville am Sonntag Halt in Erlangen und versetzte das Markgrafentheater mit seiner rauchigen Stimme in Schwingung. Neben älteren Klassikern gab er auch Songs aus seinem neuen Album "Flotus" zum Besten.

Saftige Burger und süße Versuchungen: Foodtrucks auf dem Erlanger Schloßplatz Schlange stehen und Geduld haben - das war am Sonntag auf dem Marktplatz in Erlangen angesagt. Denn zum traditionellen Lichtmessmarkt auf dem Schlossplatz hatten sich etliche Foodtrucks versammelt. Wir haben das kulinarische Spektakel in Bildern festgehalten.