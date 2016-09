Am Mittwoch war das Heulen der Martinshörner in Erlangen kaum zu überhören. Während es dreimal Fehlalarm gab, verlangte die Rettungsaktion eines verunglückten Bauarbeiters einiges von den Einsatzkräften ab. Der Mann stürzte durch das Dach, drei Meter tief, in den ersten Stock des Hauses in der Schulstraße.