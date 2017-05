Aus einem Erlanger Kleinunfall wurde ein großer

ERLANGEN - Am Montagnachmittag um 16.45 Uhr wurde die Erlanger Verkehrspolizei zu einem Kleinunfall gerufen, der sich zum schweren Unfall gemausert hatte.

Zwei Frauen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt waren nachmittags auf der A 3, zwischen Frauenaurach und Erlangen-West mit ihren Pkw aneinandergeraten. Es war nicht viel passiert und so fuhren beide in einen nahegelegenen Autobahnparkplatz, um ihre Personalien auszutauschen.

Während die beiden Frauen sich um ihren Unfall kümmerten, kam ein Lastzug mit litauischer Zulassung in den Parkplatz gefahren. Dessen 41-jähriger Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke fahren, was ihm jedoch nicht gelang. Vielmehr streifte er dabei den Ford der 29-Jährigen, die sich gerade um ihren Kleinunfall kümmerte.

Zu viel "Zielwasser"

Die Zielungenauigkeit des 41-Jährigen stammte offenbar vom übermäßigen Konsum von "Zielwasser", denn er verströmte eine deutliche Alkoholfahne.

Die Polizeibeamten stellten einen Alkoholwert von über 1,6 Promille fest. Der Kraftfahrer musste seinen Führerschein abgeben, den Beamten zur Blutentnahme folgen und 600 Euro Sicherheitsleistung entrichten.

Er wird sich wohl nach einem neuen Beruf umsehen müssen. Glücklicherweise war niemand verletzt worden und die Sachschäden hielten sich mit rund 2000 Euro auch in Grenzen.

