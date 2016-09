Aus Erlangen: Mörderische Gedanken beim Stuhlgang

Der Ehemann soll dran glauben - Neuer Roman der Autorin Astrid Schwabe - vor 1 Stunde

ERLANGEN - „Klo auf dem Kilimanjaro“ heißt das inzwischen dritte Buch der Erlanger Autorin Astrid Schwabe. Und – wie sollte es anders sein – der Toilettengang auf dem Weg zum Gipfel des höchsten Berges Afrikas und die damit verbundenen Widrigkeiten ziehen sich wie ein roter Faden durch das 132 Seiten schmale Bändchen.

Da geht‘s hinauf: Autorin Astrid Schwabe und der Berg in Afrika. © Foto: Schwabe



Da geht‘s hinauf: Autorin Astrid Schwabe und der Berg in Afrika. Foto: Foto: Schwabe



Ingrid Krumm ist knapp fünfzig – 24 Jahre jünger als ihr Ehemann Rudi, ein Erlanger Fabrikant und passionierter Bergsteiger. Er ist ein Naturbursche, „unkaputtbar“, der sich beim Erklimmen schwindelnder Alpenhöhen vom stressigen Arbeitsalltag erholt und seine Frau gnadenlos mitschleift. Ob sie will oder nicht, hat er niemals versucht zu eruieren.

Mit 24 Jahren mehr Lebenserfahrung weiß er schließlich, was gut tut, gesund ist und Spaß macht. Wenn seine Frau das noch nicht weiß, wird sie es unter seiner Obhut schon noch einsehen. Sie dagegen träumt von Strandurlaub und Kreuzfahrt und davon, ihn umzubringen, während sie bergauf stapft und ein Vaterunser nach dem anderen in Gedanken runterleiert, um sich mit noch Monotonerem vom monotonen Laufen abzulenken.

Der Traum von Rudis Tod scheint der Ich-Erzählerin am einfachsten während einer höllischen Bergtour realisierbar, deshalb macht sich das Ehepaar auf, den Kilimanjaro zu besteigen – er in begeisterter Vorfreude, sie mit bösen Hintergedanken. Und so wandert der Leser sechs Tage und mehr als 100 Seiten lang mit Trägern, Betreuern und mehr oder weniger nervigen Touristen zum höchsten Gipfel Afrikas – immer mit dabei: das tragbare Klo, von den Einheimischen verschämt „Internet-Café“ tituliert.

Den Bergsteigern bleibt nichts erspart – dem Leser auch nicht: immer karger werdende Landschaft, Geröll mit Flechten und trockenen Büschen, unter den Nullpunkt sinkende Temperaturen, sich nicht einstellen wollender Schlaf, das rumorende Gedärm und die sich ständig füllende Blase der Protagonistin. Letztere führen zwangsläufig zu der immer wiederkehrenden Passage „Schlafsackreißverschluss auf – rausschlüpfen – Innenzeltverschluss auf – in die Schuhe schlüpfen – Innenzeltreißverschluss zu – Außenzelt auf und raus.“ Und danach dieselbe Prozedur beim Klozelt – und dann wieder zurück bis in den Schlafsack!

Die gesamte Eintönigkeit und das Selbstmitleid der Hauptperson sind durchaus humorvoll beschrieben, erschöpfen sich aber in unverbindlichem Geplauder und Wiederholungen. Laufen ist anstrengend, die Landschaft unwirtlich, nachts ist es kalt und dem Trageklo fehlt der Komfort. Hat man sich endlich den Berg hinauf- und bis Seite 114 durchgekämpft, ist zu lesen: „Congratulations! You are at Uhuru Peak, 5895 meters. The highest Point of Africa.“ Jetzt sind es nur noch zehneinhalb Seiten, dann hat man es auch durch das Buch geschafft. Die Bezwinger des Kilimanjaro erhalten eine Urkunde für ihre Leistung, dem Leser gebührte auch eine.

Astrid Schwabe: „Klo auf dem Kilimanjaro oder: Rudi soll sterben“, Edition Knurrhahn im Thomas Rüger Verlag, 132 Seiten, 9,90 Euro

cbe