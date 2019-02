Aus fürs "Waldkrankenhaus": Gasthaus Gumbrecht schließt

OBERMEMBACH - Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Erlanger wird es ab April in dieser Form nicht mehr geben: Das Gasthaus Gumbrecht, im Volksmund besser bekannt als "Waldkrankenhaus", in Obermembach schließt zum 31. März.

Ende eines Biergarten-Idylls: Das "Waldkrankenhaus" schließt. Foto: Archivfoto: Hofmann



Ein kleiner Lichtblick sei aber vorab schon genannt: Die Wirtsleute Hans und Elfriede Gumbrecht planen, ab und zu das Gasthaus am Abend noch zu öffnen. Doch den Biergarten wird es nicht mehr geben. Aus Altersgründen wird der Betrieb eingestellt. Schließlich sind beide schon jenseits der 65. Außerdem habe man mit immer mehr Bürokratie und Auflagen zu kämpfen, klagt Hans Gumbrecht.

Seit beinahe 150 Jahren gibt es das Gasthaus Gumbrecht in Obermembach schon. Seit Anfang war es in Familienbesitz. Bis 1974 gab es im "Waldkrankenhaus" im Herbst auch noch eine eigene Kerwa. Und zweimal in seiner Geschichte wurde das Gasthaus von verheerenden Blitzeinschlägen heimgesucht: 1969 und Anfang der 2000er.

Legendär die Geschichte, wie es zum Namen "Waldkrankenhaus" kam: Früher kamen bei Krankmeldungen noch Detektive der Krankenversicherung zu den Arbeitern ins Haus, um die Krankheiten zu kontrollieren. Wenn Patienten aus Herzogenaurach und Umgebung zu Hause nicht anzutreffen waren, dann wussten die Detektive sofort, wo die Krankfeiernden zu finden waren: jenseits des Birkenbühl-Walds in Obermembach.

Auch die Erlanger sind auf das zweite Waldkrankenhaus aufmerksam geworden und pilgern im Sommer in Scharen in das kleine Dorf in der Gemeinde Heßdorf. Durch die Mönau, das Waldstück zwischen der Gemeinde und Erlangen, führen gar Trampelpfade, deren Ende – wer hätte es gedacht – in Obermembach liegt.

An Obermembach kommt man eigentlich nicht zufällig vorbei, auch auf normalen Straßen nicht. Denn die Dorfstraße ist eine Sackgasse, die dort endet. Dies mag auch ein Erfolgsgeheimnis sein. Weit ab vom Schuss überzeugt das Gasthaus vor allem im Sommer mit ruhiger, idyllischer Lage. Der Biergarten bot rund 250 Sitzplätze und grenzt direkt an einen herrlichen Weiher.

Bei Beutelsdorf ist der Weg ins „Waldkrankenhaus“ sogar beschildert. Foto: Foto: Danhauser



Das "Waldkrankenhaus" ist im Übrigen seit Jahren das Vereinslokal der Herzogenauracher Imker, was es auch weiterhin bleiben soll. Schließlich befindet sich dort im Obergeschoss auch ein Imkermuseum.

Für immer und ganz wird das Gasthaus in Obermembach also wohl nicht geschlossen bleiben. Wann und wie der eingeschränkte Betrieb weitergehen soll, ist noch nicht geklärt. Wirt Hans Gumbrecht meinte, dass sich das aber in den nächsten Wochen herausstellen werde.

