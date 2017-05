"Aus Langeweile": Drei Jugendliche verwüsten Grillplatz

Mülleimer in Brand gesetzt - Täter konnten zunächst entkommen - vor 1 Stunde

ESCHENAU - Durch sinnlose Zerstörungswut ist der Grillplatz in Eschenau bei Erlangen vergangene Woche verwüstet worden. Die Vandalen konnten zunächst flüchten, doch eine Woche später hat die Polizei die Täter ausfindig gemacht und zur Rede gestellt.

Bereits am vergangenen Dienstag haben die drei Täter aus einem Gartenhaus in Eschenau eine Säge gestohlen und damit den Grillplatz verwüstet. Mit entwendeten Kerzen haben die Männer ein Feuer entfacht und dann den Mülleimer des Grillplatzes angezündet. Außerdem beschädigten sie einen Tisch, in dem sie einen Gartenspaten in die Tischplatte bohrten. Auch den Spaten hatten sie laut Angaben der Polizei zuvor aus einem Gartenhaus entwendet.

Als Spaziergänger auf die Vandalen aufmerksam wurden, flüchteten diese unerkannt. Doch aufgrund sofort eingeleiteter Ermittlungen im Umfeld konnten die Täter schnell ausfindig gemacht werden. Es handelt sich hierbei um drei Jungs aus Eckental und Heroldsberg die zwischen 14 und 15 Jahre alt sind. Die Jugendlichen gestanden die Tat und gaben gegenüber der Polizei an, den Grillplatz "aus Langeweile" verwüstet zu haben.

