Ausgebüxt: Fünf Pferde sorgen für Aufregung in Kalchreuth

Polizei musste die Tiere im Neunhofer Forst einfangen - vor 1 Stunde

KALCHREUTH - Aufregung in Kalchreuth: Fünf Pferde sind am Donnerstag aus ihrer Koppel ausgebüxt. Sie galoppierten durch den Neunhofer Forst und hielten die Polizei ordentlich auf Trab. Nach geraumer Zeit gelang es den Beamten, die Tiere einzufangen.

Am Donnerstag ging bei der Polizei ein ganz besonderer Notruf ein: Im Neunhofer Forst hatte eine Anruferin fünf Pferde entdeckt, die ohne Begleitung durch den Wald galoppierten. Sofort machte sich eine Streife der Polizei Erlangen-Land auf den Weg und drang vom Parkplatz Weißer Graben an der Kreisstraße ERH 6 aus in den Wald vor. Gleichzeitig wurde telefonisch versucht, den Besitzer der Tiere ausfindig zu machen.

Ein Reitstallbesitzer aus dem nahen Nürnberg-Neunhof unterstützte die Beamten bei der Suche. Mit vereinten Kräften gelang es den Helfern schließlich die fünf Kaltblüter ganz ohne Lasso einzufangen. Nach ihrem kleinen Ausflug wurden sie wieder zurück in ihren Stall gebracht. Laut Angaben der Polizei kamen weder Tier noch Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

jm