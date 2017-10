Ausgehüpft: Diebesbande stiehlt Hüpfburgen in Baiersdorf

Von einem Lagerplatz wurden gleich mehrere Hüpfburgen entwendet - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Das soll wohl eine große Party werden: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag gleich sechs Hüpfburgen gestohlen. Die Spielgeräte waren noch verpackt und konnten deshalb unbemerkt abtransportiert werden.

Sechs Hüpfburgen wurden von unbekannten Tätern aus Baiersdorf entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe. (Symbolbild) © Sabrina Bock



Jetzt hat sich's ausgehüpft: Ganze sechs Hüpfburgen wurden in der Nacht zum gestrigen Dienstag von mehreren unbekannten Tätern entwendet. Die Diebe schlichen sich auf den Lagerplatz eines Anhängervertriebs in der Industriestraße in Baiersdorf und entwendeten die Pakete mit den noch zusammengefalteten Hüpfburgen.

Diese haben nicht nur einen Wert von mehreren Tausend Euro, sondern wiegen pro Stück immerhin 180 Kilogramm. Deswegen ist die Polizei sich auch sicher, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Die Täter schleppten die erbeuteten Hüpfburgen auf ein benachbartes Grundstück, um sie dort auf ein geeignetes Fahrzeug zu verladen. Wegen der Maße der Pakete muss für den Diebstahl mindestens ein Kleintransporter verwendet worden sein.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land bittet um Hinweise unter der Telefonnumer 09131/760514.

