Ausgetickt: Pöbelnder Mann attackiert Polizisten in Erlangen

24-Jähriger rastet aus und verweigert Festnahme vor den Arcaden - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Am Samstagabend griffen zwei Polizisten an den Erlangen Arcaden einen pöbelnden 24-Jährigen auf. Als sie den offensichtlich betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen wollen, dreht dieser komplett durch und attackiert die beiden Beamten.

Kurz nach 21 Uhr wurde den Polizeibeamten gemeldet, dass ein 24-jähriger Mann im Bereich der Erlangen Arcaden immer wieder Passanten anpöbelte. Wegen seines stark alkoholisierten Zustandes wollten zwei Streifenpolizisten den Mann in Gewahrsam nehmen. Daraufhin rastete dieser komplett aus und warf Gegenstände, die er bei sich trug, wild um sich.

Einer der Polizisten warf den Mann zu Boden und versuchte ihn festzunehmen. Der Pöbler konnte sich allerdings befreien. Dabei stieß er einen der Polizisten zu Boden und versuchte ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den 24-Jährigen schließlich stoppen. Einer der Polizisten wurde dabei an der Hand verletzt. Der Pöbler wurde zum Ausnüchtern ins Krankenhaus transportiert. Gegen ihn wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung Anzeige erstattet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.