Aussprache mit Ex eskaliert: Erlangerin springt vom Balkon

Ehemaliger Lebensgefährte bedrohte und attackierte 32-Jährige - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Weil ein 39-Jähriger die Trennung nicht akzeptieren wollte, randalierte er am Mittwoch in der Wohnung seiner ehemaligen Freundin. Dann griff er die Erlangerin sogar an, bis diese keinen anderen Ausweg sah, als vom Balkon zu springen.

Zur Aussprache hat sich die 32-jährige Erlangerin am Mittwochabend noch einmal mit ihrem sieben Jahre älteren Ex-Freund in ihrer Wohnung verabredet. Der 39-Jährige zeigte sich allerdings mit der Trennung absolut nicht einverstanden und begann deshalb in der Wohnung seiner Lebensgefährtin zu randalieren.

Er bedrohte und beleidigte die Erlangerin und warf mit Einrichtungsgegenständen um sich, wobei laut Polizeiangaben "einiges zu Bruch ging". Als die Frau auf den Balkon flüchten wollte, folgte ihr der Verflossene und attackierte sie. Die Frau sah keinen anderen Ausweg und sprang schließlich vom Balkon der Hochparterre-Wohnung, um sich vor weiteren Angriffen ihres Ex-Freundes zu retten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den agressiven 39-Jährigen noch vor dem Haus antreffen. Doch auch vor der Polizei machte der Angreifer keinen Halt: Er beleidigte und attackierte die Einsatzkräfte. Schließlich gelang es den Beamten den 39-Jährigen zu überwältigen. Wie sich später herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss; es wurden 1,08 Promille gemessen. Den restlichen Abend musste der Mann in der Arrestzelle der Polizei verbringen. Weder die Ex-Lebensgefährtin noch die Polizeibeamten wurden ernsthaft verletzt.

