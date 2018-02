Auszeichnung für das Café Mengin in Erlangen

Am Schlossplatz gibt's alles: Von Schwarzwälder Torte bis Fleisch und Gemüse - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Eine große Ehre: Erneut wurde das Café Mengin vom Fachblatt "Der Feinschmecker" ausgezeichnet.

Mitarbeiter des Café Mengin sowie Mit-Inhaber Kai-David Gros (rechts) mit der Auszeichnung. Foto: F.: Hörath



Wen interessieren schon Kalorien, wenn er im Café Mengin einkehrt? Zumindest nicht jenen Anonymus, der, irgendwann, draußen vor dem Café das Frühstück und wohl so einiges mehr testete und das "Frühstück auf der Terrasse wie Urlaub" empfand. Er sorgte dafür, dass die Erlanger Institution sich nun zu den besten Cafés in Deutschland zählen darf: Erneut hat das Fachblatt "Der Feinschmecker" den Betrieb der Familie Gros ausgezeichnet. Die "einzige Bedingung", um es in den Guide "Die besten Cafés und Röstereien" zu schaffen, sei gewesen, "echtes Handwerk" auszuüben.

Genau damit kann Mit-Inhaber Kai-David Gros dienen. Statt die in der Gastronomie – leider – weit verbreiteten Halbfertig- und Fertigprodukte zu verwenden, wird im Café Mengin zum Beispiel die Vanillecreme für den Bienenstich frisch gekocht, und zwar aus Vanillepudding. Geschmacksverstärker oder Verdickungsmittel: Fehlanzeige, zum Glück. Allein an der neuen "Orientalischen Tarte" hat das Küchenteam samt Chef mehr als drei Jahre getüftelt, bis das Ziel erreicht war: "Die Tarte muss im Mund schön schmelzen", sagt Konditormeister Gros.

Und das tut sie auf fast göttliche Weise. Genauso wie die klassische Schwarzwälder Kirsch-Torte, eine der Lieblingstorten von Gros. "Die Sahne ist so zart und fluffig und zergeht auf der Zunge." Und ebenfalls nach altem Hausrezept wird zum Beispiel "Mengins Apfelkuchen" mit Äpfeln aus Franken gebacken. Kai-David Gros, der mit seinem Bruder sich "gerne mal durch die Theke schlemmt", legt auch bei den Gerichten Wert auf höchste Qualität.

Stolz auf den Mokaflor-Kaffee

So kommen etwa Fleisch und Weißwurst vom fränkischen Metzger aus Erlangen, feines Gemüse, Obst und Salate aus dem Knoblauchsland, der Spargel aus Möhrendorf. "Wenn wir Bio-Früchte bekommen, verwenden wir auch diese, ohne dass es in der Speisekarte steht", sagt Gros. Petersilie, Schnittlauch, grünes und violettes Basilikum, Rosmarin oder zwei Sorten Salbei bauen die Gros-Brüder in ihren Privatgärten selbst an.

Auf den florentinischen Mokaflor-Kaffee, den der "Feinschmecker"-Tester lobt, ist Kai-David Gros besonders stolz. "Die kleine Rösterei liefert gute und hohe Qualität über Jahre."

Das Mengin-Team, insgesamt 25 Angestellte, darunter gelernte Köche und Konditorinnen, freut sich jedenfalls über die Auszeichnung. "Eigentlich haben wir hier nur Tester – unsere Kunden!", sagt Kai-David Gros.

ILONA HÖRATH