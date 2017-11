Gegen 21 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der A3 bei Tennenlohe. Zwei Personen wurden verletzt, vier Autos waren in den Unfall verwickelt. Die Straße war für längere Zeit gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Tribesmen Erlangen sind hart im Nehmen. Im Schneematch und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spielten sie in der ersten Lacrosse-Bundesliga gegen die Freiburg Pumas. Mit Erfolg: Erlangen gewann mit 13:5.

Wasser marsch! Die Erlanger Stadtwerke luden zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wasserkraftwerk an den Werkern ein. Führungen in und um die sanierte Anlage, Ausstellungen und ein Energie-Erlebnispfad begeisterten Kinder, Jugendliche und die erwachsenen Gäste.