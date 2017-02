Auto erfasst in Erlangen einen Radfahrer

Ein 16-Jähriger fiel vom Rad, Pkw konnte nicht mehr bremsen - 31.01.2017 16:25 Uhr

ERLANGEN - In Eltersdorf hat sich am Montag, gegen 7.45 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignete. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich dabei.

Der Radfahrer war nach Angaben der Polizei auf dem Fußweg entlang der Weinstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sich ein am Boden liegender Ast in den Fahrradspeichen verfing.

Der 16-Jährige stürzte und fiel in Richtung Fahrbahn. Auf der Straße fuhr im selben Moment ein Pkw ebenfalls in westliche Richtung. Der 50-jähriger Fahrer konnte wegen dem stürzenden Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass der 16-Jährige gegen die rechte Fahrzeugseite stürzte und dabei vom fahrenden Pkw erfasst wurde.

In Klinik gebracht

Der junge Mann zog sich bei dem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

