Auto geht in Erlanger Tiefgarage in Flammen auf

Feuerwehr muss Schaulustige verscheuchen - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Tiefgarage des Erlanger Altstadtmarkts hat am Mittwochvormittag ein Pkw lichterloh gebrannt. Der Sachschaden ist hoch.

In der Tiefgarage des Altstadtmarkts hat am Mittwochvormittag ein Pkw lichterloh gebrannt. Die Rauchentwicklung war enorm. © Klaus-Dieter Schreiter



In der Tiefgarage des Altstadtmarkts hat am Mittwochvormittag ein Pkw lichterloh gebrannt. Die Rauchentwicklung war enorm. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor 11 Uhr bemerkten Passanten am Mittwochvormittag, dass es in der Tiefgarage des Altstadtmarktes an der Westlichen Stadtmauerstraße aus einem dort abgestellten Mercedes der A-Klasse mächtig qualmte.

Wenig später schossen auch schon die Flammen aus dem Motorraum. Die Reifen explodierten mit lautem Knall und ausgelaufener Kraftstoff brannte auf dem Pflaster. Die Rauchentwicklung war enorm, so dass für die alarmierte Feuerwehr bereits während der Anfahrt eine schwarze Rauchwolke über dem Einkaufsmarkt zu erkennen war.

Bilderstrecke zum Thema Erlangen: Pkw geht in Tiefgarage in Flammen auf Ein technischer Defekt soll der Auslöser dafür gewesen sein, dass ein Pkw in der Erlanger Tiefgarage des Altstadtmarkts am Mittwochvormittag lichterloh in Flammen stand. Der Fahrzeughalter hatte es eine Stunde zuvor nichtsahnend dort abgestellt. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen.



Die Brandbekämpfer waren dann rasch zur Stelle. Einsatzleiter Achim Ande hatte zunächst aber alle Hände voll zu tun, um Schaulustige aus dem Gefahrenbereich zu scheuchen.

Der Löschtrupp hatte die Flammen dann schnell im Griff. So konnten sie nicht auf den gesamten PKW übergreifen und wüteten nur im Frontbereich. Dadurch wurde auch verhindert, dass in der Nähe parkende Autos beschädigt wurden. Glück war auch, dass der Parkplatz direkt neben dem brennenden Auto frei war und es zudem neben einer massiven Betonwand stand.

Allerdings war die Hitzeentwicklung so groß, dass die abgehängte Decke über dem PKW schmolz und teilweise auch herunter fiel. Nach gut einer Stunde war der Löscheinsatz beendet. Der Pkw hat nur noch Schrottwert, die Tiefgarage ist ebenfalls erheblich beschädigt worden. Grund für das Feuer dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Wie der Halter des Wagens den sagte, hatte er ihn etwa eine Stunde vor Ausbruch des Feuers dort abgestellt. Durch die geschlossenen Brandschutztüren wurde verhindert, dass der beißende Qualm in den Einkaufsmarkt drang. Personen wurden nicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Klaus-Dieter Schreiter