Auto kippt um: Verletzte bei Unfall in Marloffstein

MARLOFFSTEIN - In der Nacht zum Donnerstag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall auf der Marloffsteiner Hauptstraße im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Wagen einer 57-Jährigen schleuderte über die Fahrbahn und kippte schließlich auf die Fahrerseite.

Später Einsatz für die Rettungskräfte: In Marloffstein verletzte sich in der Nacht zum Donnerstag eine 57-jährige Frau bei einem Unfall leicht. © NEWS5 / Merzbach



Später Einsatz für die Rettungskräfte: In Marloffstein verletzte sich in der Nacht zum Donnerstag eine 57-jährige Frau bei einem Unfall leicht. Foto: NEWS5 / Merzbach



Laut Angaben der Polizei Erlangen-Land ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 0.15 Uhr auf der Hauptstraße in Marloffstein. Eine 57-Jährige war dort mit ihrem Honda unterwegs. Laut Zeugenaussagen bremste die Frau auf der Straße aus ungeklärter Ursache stark ab, stoppte das Auto komplett und löste dann die Bremse wieder, um anzufahren. Nach dem Bremsmanöver verlor sie in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über ihren Wagen.

Die Fahrerin kam anschließend mit dem Honda nach links von der Fahrbahn ab, dort streifte ihr Auto eine Mauer. Offenbar verriss sie daraufhin das Lenkrad des Honda und geriet auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ins Bankett. Dort kippte das Auto schließlich auf die Fahrerseite, die Frau konnte nicht mehr selbstständig aussteigen. Die 57-Jährige musste von der Feuerwehr über den Kofferraum des Autos befreit werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Erlangen gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden.

