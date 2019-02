Autofahrer brettert mit 100 Sachen durch Zone 30

32-Jähriger auf der Flucht war ohne Licht unterwegs - vor 1 Stunde

DECHSENDORF - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle brach ein 32-Jähriger sämtliche Verkehrsregeln. Allerdings erfolglos: Die Polizei konnte die Verfolgungsjagd mit einer Verhaftung beenden.

Die Polizei wurde in Dechsendorf am frühen Mittwochmorgen auf einen Autofahrer mit eigenwilligem Fahrstil aufmerksam. Als die Beamten für eine Kontrolle wendeten, versuchte der 32-Jährige mit seinem Wagen zu fliehen. Auf seiner Strecke fuhr er auch durch eine Zone mit einem Tempolimit von 30 km/h, an diese Begrenzung hielt sich der Flüchtige allerdings nicht. Stellenweise beschleunigte er auf 100 Stundenkilometer und schaltete die Beleuchtung am Wagen aus, um der Polizei die Verfolgung zu erschweren. Ohne Erfolg: Mithilfe weiterer hinzugezogener Streifenwagen konnten die Beamten den 32-Jährigen stoppen.

Bei der Festnahme stellten sie fest, dass der Flüchtige weder eine Fahrerlaubnis besaß noch körperlich fahrtüchtig war: Er stand laut Angaben der Polizei offensichtlich unter Drogeneinfluss, was bei einem späteren Bluttest bestätigt werden konnte. Neben dem Fahrer bekam auch die Halterin des Fluchtfahrzeugs Probleme, da sie dem Festgenommenen das Auto überlassen hatte.

amh