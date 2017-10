Autoknacker gingen nachts auf Beutetour

Im Erlanger Stadtgebiet und in Baiersdorf mehrere Pkw aufgebrochen — Wert des Diebesgutes liegt bei 10 000 Euro - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Bereits im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche, 26./27. Oktober, ist es im Stadtgebiet Erlangen und in Baiersdorf zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen

Autoknacker © dpa



Die bislang unbekannten Täter hatten es insbesondere auf fest eingebaute Navigationssysteme abgesehen. Im Stadtgebiet Erlangen schlugen die Autoaufbrecher in der Äußeren Tennenloher Straße zu. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und 11.30 Uhr am Freitag entwendeten sie das fest eingebaute Navigationssystem eines VW Busses, der dort auf einem Privatgrundstück abgestellt war.

In Baiersdorf hatten es die Autoknacker in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich auf drei Fahrzeuge abgesehen. Im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis 7.45 Uhr am Freitag bauten sie in der Langfeldstraße das Navigationssystem aus einem BMW 530 d aus.

In der Lindenstraße erbeuteten die Unbekannten zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 8.10 Uhr am Freitag sowohl das Navigationssystem als auch das Multifunktionslenkrad eines BMW 235 i.

Zu guter Letzt schlugen die Täter noch in der gleichen Straße zwischen 23 Uhr (Donnerstag) und 8.45 Uhr am Freitag eine Scheibe eines BMW der 5er-Reihe ein und ließen unter anderem eine Armbanduhr, die im Handschuhfach lag, mitgehen.

Der bei den Aufbrüchen entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte bei annähernd 10 000 Euro liegen. An den betroffenen Fahrzeugen führten Beamte der Kriminalpolizei Erlangen eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Eigentumskriminalität bei der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Bereich der Tatorte in Erlangen und Baiersdorf aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

Zeugen werden zudem gebeten, die Polizei im Falle aktueller Wahrnehmungen unverzüglich über den Notruf 110 zu verständigen.

