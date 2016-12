Automaten mit Gewalt geknackt

Täter offensichtlich ermittelt - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Ein 28-Jähriger hat offenbar Anfang Oktober einen Kassenautomaten im Parkhaus am Waldkrankenhaus aufgebrochen. Der Mann sitzt derzeit wegen eines ähnlichen Deliktes ein. Ob er für weitere Automatenaufbrüche verantwortlich ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Parkscheinautomat (Symbolbild), © Renate Münch



Zum Verhängnis wurde dem jungen Mann, dass er in Erlangen am Tatort einen Fingerabdruck hinterließ. Bei dem Automatenaufbruch im Parkhaus am Waldkrankenhaus erbeutete der Täter fast 2000 Euro Bargeld. Ein Abgleich des Fingerabdrucks mit der polizeilichen Datenbank für Fingerspuren ergab schließlich eine Übereinstimmung.

Schnell richtete sich daraufhin der Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann, der sich derzeit wegen eines weiteren Automatenaufbruchs in Untersuchungshaft befindet.

Die Ermittler überprüfen nun gezielt, ob der inhaftierte 28-Jährige auch für weitere bislang ungeklärte Automatenaufbrüche als Tatverdächtiger in Frage kommt.

