Autos in Erlangen beschädigt: Senior wird zum Rambo

76-Jähriger war offensichtlich verwirrt - Führerschein entzogen - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Aus offenbar gesundheitlichen Gründen hat ein 76-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei konnte den verwirrten Mann inzwischen in Gewahrsam nehmen.

Der Senior befuhr am Mittwochabend die Straße am Theaterplatz und war mit seinem Auto in südlicher Richtung unterwegs. Da er die Straße mittig befuhr, erkannte ein entgegenkommender Autofahrer die Situation und hielt sein Fahrzeug an. Auch der 76-Jährige stoppte kurz, setzte seine Fahrt aber wieder fort und streife das andere Auto. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, bog er daraufhin links in die Theaterstraße ein.

Diese Einbahnstraße befuhr der Senior entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung und stieß dort mit seinem Auto mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Ein vorbeilaufender Passant stoppte daraufhin den verwirrten Autofahrer, der schon im Begriff war, weiterzufahren. Als kurz darauf eine Polizeistreife eintraf, wirkte der Unfallverursacher sehr desorientiert und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich später herausstellte, hatte der 76-Jährige schon beim Ausparken am Katholischen Kirchenplatz ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Dem Senior wurde der Führerschein entzogen, der Gesamtschaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.

