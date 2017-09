Azubis gesucht: So startet das Ausbildungsjahr in Erlangen

ERLANGEN - Am Freitag beginnt das neue Ausbildungsjahr: Derzeit gibt es in Erlangen für jeden unversorgten Bewerber drei offene Stellen. Doch diese Rechnung geht nicht (immer) auf.

Auch in Erlangen zeigt sich, welche Branchen weniger beliebt sind: So waren im Juli 2017 in der Gastronomie (das Bild zeigt ein Lokal in Berlin) noch 20 Ausbildungsstellen unbesetzt. © Archivfotos: Britta Pedersen/dpa/privat



Die Zahlen könn(t)en verwundern: 1727 gemeldete Berufsausbildungsstellen, 1291 gemeldete Bewerber, 902 unbesetzte Berufsausbildungsstellen und 313 sogenannte unversorgte Bewerber listet die Statistik für den Agenturbezirk Erlangen im Juli 2017 auf. Damit stehen jedem Ausbildungssuchenden de facto drei offene Ausbildungsplätze (2,9) zur Wahl. Für jeden Ausbildungswilligen ist zum Beginn des Ausbildungsjahres an diesem Freitag eigentlich bestens gesorgt.

Büroberufe sind gefragt

Ist es aber nicht. "Wir haben hier mit Menschen und unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun", erläutert Jürgen Wursthorn, der Pressesprecher der für Erlangen und Erlangen-Höchstadt zuständigen Agentur für Arbeit in Fürth.

"Rein rechnerisch" lasse sich die Frage, weshalb es trotz ausreichender Lehrstellen auf dem Ausbildungsmarkt noch immer Suchende gibt, nicht beantworten, sagt Wursthorn. So gebe es Bereiche, bei denen sich die Arbeitgeber die Bewerber noch immer aus einer großen Zahl aussuchen könnten. Gerade "Büroberufe" seien wohl aus Überlegungen, die Arbeit, Zeit und Bezahlung betreffen, begehrt.

Völlig anders sehe es hingegen bei der Nachwuchssuche für Bäcker, Fleischer und Altenpfleger aus: "Unattraktivere Arbeitszeiten und schlechtere Vergütungen schrecken die jungen Menschen oft ab."

Ein weiterer Grund, weshalb so mancher Bewerber trotz vorhandener Lehrstellen nicht zum Zug kommt, seien die mangelnden Qualifikationen: "Man fühlt hier und da, dass es an der schulischen Vorbildung doch hapert", berichtet der Arbeitsagentur-Sprecher. Dabei fehle es den Lehrlingen bisweilen an der "persönlichen Reife" und an "einfachsten Rechenarten" wie Prozentrechnen oder Dreisatz oder die für einen Brief notwendige einwandfreie Grammatik.

Mangelnde Ausbildungsqualifikationen erkennt auch der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Wolfgang Mevenkamp, bei so manchem Auszubildenden. "Bisweilen hapert es an den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen", sagt er. Angehende Anlagenmechaniker, Elektriker oder Mechaniker hätten aber heute mit noch komplexeren Arbeitsabläufen zu tun als früher, das Niveau der Schulabgänger aber sei in der Vergangenheit gesunken.

Auch in der anspruchsvollen Branche Elektrotechnik sind noch 93 Ausbildungsstellen frei. © Archivfotos: Britta Pedersen/dpa/privat



Da aber gerade das Handwerk händeringend Auszubildende sucht, weil es — wie Mevenkamp formuliert — "viele junge Frauen und Männer doch mehr in die Weißen-Kragen-Berufe zieht", hat sich die Sanitär-Innung zur besseren Qualifizierung etwas einfallen lassen. Seit August 2016 bietet die Interessenvertretung in Abstimmung mit der Berufsschule für Auszubildende im ersten Lehrjahr Nachhilfeunterricht in den "Basics" Mathematik, Physik und Deutsch an. "Das Feedback ist sehr gut", sagt Mevenkamp.

Doch die Anstrengungen, die das Handwerk mit Initiativen wie Nachhilfestunden und Imagekampagnen unternimmt, ändern wenig an der Situation: "Wenn in den nächsten Jahren viele Beschäftigte des Bauhauptgewerbes in Rente gehen, wird es richtig schwierig, die Stellen zu besetzen". An finanziellen Gründen — abgesehen davon, dass laut Mevenkamp "Geld allein nicht glücklich macht" — kann das geringe Interesse der junge Menschen nicht liegen: Aufstiegschancen und Bezahlung könnten sich sehen lassen, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

DGB-Chef appelliert an Betriebe

Deshalb wird er auch nicht müde, an Eltern und Schüler zu appellieren, statt Abitur doch eine Ausbildung zu machen: "Nicht hinter jedem Studiengang steht auch ein Arbeitsplatz."

An Arbeits- und Ausbildungsplätze denkt auch Wolfgang Niclas, der DGB-Vorsitzende für Erlangen und Erlangen-Höchstadt. Mehr als die bisweilen kritisierten unzureichenden Kenntnisse der Bewerber ("die Politik muss mehr in die Bildung investieren"), sieht der Gewerkschaftschef die Arbeitgeber in der Pflicht. "Viele Betriebe bilden überhaupt nicht mehr aus." Das müsse wieder anders werden, zumal sich die Industrie oft laut über Fachkräftemangel beklage. "Der Druck muss auf jene erhöht werden, die keine Lehrlinge einstellen", sagt Niclas. Das könne über eine Quotenregelung oder eine Abgabe geschehen.

Bei der schwierigen Suche nach Lehrlingen sind für Niclas ebenfalls die Arbeitgeber gefordert: "Wenn ich belastende Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung habe, muss ich mich über mangelndes Interesse nicht wundern". Um das zu ändern, bräuchte es endlich allgemeinverbindliche Tarifverträge.

