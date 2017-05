Babyboom in Erlangen: Hunderte neue Kita-Plätze benötigt

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen erlebt derzeit einen regelrechten Kinderboom. Damit werden innerhalb der nächsten drei Jahre auch deutlich mehr Plätze für die Kinderbetreuung benötigt. Die neuen Zahlen hat jetzt das Stadtjugendamt vorgelegt.

Mehr Kinder in Erlangen: Die neuen Zahlen, die das Stadtjugendamt präsentiert, zeigen, dass in den nächsten Jahren viele Plätze für die Betreuung in Krippen und Kindergärten geschaffen werden müssen. Foto: Foto: Daniel Naupold/dpa



Bis zum Jahr 2020 müssen in Erlangen 540 weitere Kindergartenplätze geschaffen werden. Im Krippenbereich werden voraussichtlich zwischen 180 und 360 weitere Betreuungsplätze benötigt. Mit dieser Prognose, die auf dem jüngsten Statistikbericht basiert, hat das Jugendamt jetzt die Stadträte konfrontiert. Erlangen erlebe derzeit eine erhebliche Steigerung der Kinderzahlen, heißt es von Seiten der Verwaltung. Die Steigerung der Geburtenrate, der Zuzug aus ländlichen Gebieten in die Metropolregion und die Flüchtlingssituation "tragen primär zu diesem Phänomen bei", so der Bericht der Jugendhilfeplanung.

"Da passiert etwas in Erlangen", sagt Jugendamtsleiter Reinhard Rottmann und setzt nach: "Da passiert etwas Außergewöhnliches." Ganz konkret heißt dies: 3369 Kinder im Alter unter drei Jahren lebten zum Stichtag 31. Dezember 2016 in Erlangen. Drei Jahre zuvor waren es noch 2850 Kinder in dieser Altersgruppe. Das heißt, es gab einen Zuwachs von etwa 18 Prozent. Und es ist ein weiterer Anstieg zu erwarten. Doch nicht nur bei den Kindern gab es einen Zuwachs: Die gesamte Bevölkerung Erlangens ist innerhalb der letzten fünf Jahre um fünf Prozent gewachsen.

"Es ist toll, dass diese Stadt wächst", sagte Anke Steinert-Neuwirth. Im Jugendhilfeausschuss lobte die Referentin für Bildung, Kultur und Jugend den Bericht. Er sei eine hervorragende Planungsgrundlage. "Wir wollen vom jetzigen Stand des Ausbaus bei den Kindertagesstätten nicht heruntergehen", betonte sie. Deshalb müsse so schnell wie möglich der weitere Kita-Ausbau angestrebt werden.

Dem Bedarf für das Jahr 2020 hat das Jugendamt den derzeitigen Ausbaustand bei den Kindertagesstätten zugrunde gelegt. Und der ist im bayernweiten Vergleich hoch in Erlangen: Bei den Kindergärten kann die Stadt mit einer über 100-prozentigen Betreuungsquote aufwarten, bei den Krippen sind es 42 Prozent.

Unstrittig war im Fachausschuss, dass neben neuen Kita-Gebäuden auch Personal benötigt wird. Jugendamtsleiter Reinhard Rottmann ließ es sich in diesem Zusammenhang nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass neben den Erziehern auch in der Verwaltung weiteres Personal gebraucht wird.

