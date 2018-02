Bad in Spardorf wird jetzt modernisiert

SPARDORF - Umfangreiche Sanierungen stehen beim Hallenbad und bei der Dreifachsporthalle in Spardorf an. Die genauen Kosten müssen noch ermittelt werden, dürften aber im Bereich von insgesamt mindestens fünf Millionen Euro liegen.

Der Hauptgrund für die notwendige Erneuerung liegt im Alter. Bad und Turnhalle wurden vor mittlerweile 42 Jahren gebaut. So leiden die technischen Einrichtungen unter dem Verschleiß und sind auch nicht mehr zeitgemäß.

Vorgesehen ist im Hallenbad unter anderem, die Filteranlage, Pumpen, die Dosiertechnik, die Lüftungsanlage, die Wärmeverteilung, den Sanitärbereich und die Elektroinstallation samt Beleuchtung zu modernisieren. Jedes Becken soll mit einem separaten Kreislauf für das Badewasser inklusive eigenem Filter und Schwallwasserbehälter ausgestattet werden.

Großer Wert wird auf den Einsatz regenerativer Energien gelegt. Hinzu kommen Verbesserungen beim Brandschutz, wozu auch eine Meldezentrale gehört, falls ein Feuer ausbrechen sollte.

Um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten, ist ein Personenaufzug geplant. Über eine extra Hebebühne können Menschen mit Behinderung dann in das Schwimmbecken gelangen.

Bei der Dreifachsporthalle müssen der Boden und der Zugang von außen erneuert werden. Zudem sind auch hier die Be- und Entlüftung, die Beleuchtung, die übrige Elektrik sowie die Toiletten und Duschen in die Jahre gekommen. Über Wärmerückgewinnung und weitere Maßnahmen will man bei der Halle die Energiekosten gleichfalls senken. Weiterhin wird der Brandschutz optimiert.

Kosten werden spezifizert

Vor einigen Jahren hatte bereits ein Ingenieurbüro die Kosten überschlagen: 3,75 Millionen Euro für das Hallenbad und 1,38 Millionen Euro für die Turnhalle. Die Schätzung muss nun spezifiziert und vor allem aktualisiert werden.

Der Zweckverband für das Spardorfer Schulzentrum beschloss deshalb in seiner jüngsten Sitzung, mit der Regierung von Mittelfranken das Projekt abzustimmen und die Höhe der Förderung zu klären. Zudem wird die Vergabe an ein leistungsfähiges Büro vorbereitet, das die Planung übernehmen kann.

Da noch zu entscheiden ist, ob beim Spardorfer Gymnasium der alte Komplex gründlich saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird, soll mit der Renovierung der Mensa und der Bibliothek vorerst gewartet werden. Möglicherweise lässt sich hier zur Verfügung stehender Raum anderweitig nutzen, was zu einer Reduzierung der Kosten führen könnte.

Der Zweckverband verabschiedete außerdem den Etat für dieses Jahr. Er umfasst 1,23 Millionen Euro im Verwaltungs- und 208 000 Euro im Vermögenshaushalt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

