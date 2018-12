Badminton-Auftakt geglückt: Deutschland siegt in Erlangen

Nationalteam gewann in der EM-Quali gegen Slowenien mit 5:0 - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Erster Erfolg in der Emmy-Noether-Halle in Erlangen: Beim Qualifikationsturnier für die Mannschafts-Europameisterschaften hat das Deutsche Badminton-Nationalteam das erste von drei Spielen in drei Tagen gewonnen.

Die Emmy-Noether-Halle hatte sich im Lauf des Abends übrigens gut gefüllt, auch wenn es am Wochenende sicher noch mehr Zuschauer werden dürften. © Sportfoto Zink / DaMa



Zur Belohnung gab es immer einen Klaps auf den Po. Natürlich nicht mit der Hand. Das käme bei einem Mixed-Team vielleicht nicht überall gut an. Johanna Goliszewski klapste ihrem Teamkollegen Jan Colin Völker mit ihrem Schläger auf den Hintern, immer, wenn er den Punkt geholt hatte. Gegen das slowenische Mixed-Duo gelang das wie erwartet häufig. Schnell lag die deutsche Mannschaft in Front, gewann den ersten Satz mit 21:15. Im zweiten Durchgang taten sich die Deutschen gegen Slowenien schon schwerer, lagen sogar zurück. Dann aber war es doch schnell vorbei, Goliszewski und Völker hatten die Partie gedreht (21:15).

Im Einzel lag Alexander Roovers gegen Andraz Krapez zunächst ebenfalls hinten, bei 11:11 und später 18:18 aber war der 31-Jährige vom 1. BC Mülheim wieder dran. Beim 21:20 wurde das Publikum erstmals richtig laut, mit 22:20 ging der Satz einen Ballwechsel später an Roovers. Den zweiten Satz gewann Krapez mit 21:13. Im Tie-Break ging Roovers in Führung, bei jedem Punktgewinn ballte der Deutsche nun die Faust. Das letzte Mal beim 21:15. Ein hart erkämpfter Sieg.

Probleme im zweiten Einzel

Auch im zweiten Einzel tat sich Deutschland schwer. Die amtierende Deutsche Meisterin Luise Heim konnte sich gegen Kaja Stankovic im ersten Durchgang zunächst nicht absetzen, dann jedoch zog die 22-Jährige davon, von 13:13 auf 21:14. Im Satz zwei war es noch klarer: 21:9.

Im Herren-Doppel lieferten sich Völker und Bjarne Geiss mit Krapez und Miha Ivanic ein enges Duell, der Punkt zur 17:16-Führung war der bis dato längste und schnellste Ballwechsel des Abends. Am Ende ging der Satz mit 25:23 an Deutschland. Im zweiten Durchgang siegten Völker und Geiss mit 21:13. Das Damen-Doppel entschieden Lara Kaepplein und Goliszweski klar für sich. Gegen Iza Salehar und Lia Salehar gewann das deutsche Duo mit 21:12 und 21:16.

Die Emmy-Noether-Halle hatte sich im Lauf des Abends übrigens gut gefüllt, auch wenn es am Wochenende sicher noch mehr Zuschauer werden dürften. Dann spielt Deutschland gegen Österreich (Samstag, 18 Uhr) und Schweden (Sonntag, 15 Uhr) - und auch Isabel Herttrich aus Hersbruck wird dabei sein.

