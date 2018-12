Badminton in Erlangen: Eine Halle verwandelt sich

EM-Qualifikation: Sechs Länderspiele an drei Tagen haben in der Emmy-Noether-Halle - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Von Freitag bis Sonntag finden in Erlangen sechs Länderspiele statt. Viele Helfer haben die Emmy-Noether-Halle in einen Badminton-Tempel verzaubert. Ein Besuch.

m Anfang gab es nicht mehr als einen Plan: Am Mittwochmittag sah die Emmy-Noether-Halle noch verlassen und leer aus ... © Harald Sippel



Vor drei Tagen gab es hier noch Sportunterricht. Die Halle, so kann man es freundlich formulieren, hat dann ihren eigenen Charme. Mittwochnachmittag war sie: leer. Doch davon ist seit Freitagabend nicht mehr viel übrig. Die Emmy-Noether-Halle hat sich verwandelt. Aus einer großen Schulturnhalle ist ein Badminton-Tempel geworden. Dafür haben Männer und Frauen hart gearbeitet. Mehr als 100 Helfer sind beteiligt, beim Aufbau und vor allem an den drei Turniertagen.

Neben dem Ausrichter-Verein ATSV Erlangen haben das Sportamt der Stadt und die Agentur Advantage Event Projekte die Organisation gestemmt. Innerhalb von zwei Tagen hat Heinz Bußmann von der Agentur mit seinen Helfern die beiden Spielfelder aufgebaut, Teppiche und Kabel verlegt, die Internetverbindung zum Laufen gebracht. Anders als noch vor zwei Jahren, als in Erlangen das Freundschaftsspiel gegen Dänemark stattgefunden hat, ist das EM-Qualifikationsturnier ein offizieller Wettbewerb. "Es gibt deshalb mehr Regularien, die Spiele müssen live im Internet übertragen werden können", sagt Bußmann, "wir brauchen auch mehr Schiedsrichter und Linienrichter."

...Freitagvormittag waren schon beide Badminton-Felder und die Tribünen für die Länderspiele aufgebaut.



Von der Event-Agentur sind an den drei Wettkampftagen 30 bis 35 Helfer vor Ort, an den Aufbau-Tagen waren es zehn bis zwölf. Mittwoch und Donnerstag kamen acht Mitarbeiter des Erlanger Sportamts hinzu. Um das Catering kümmert sich der ATSV, der zudem auch Linienrichter und Einlaufkinder aus der eigenen Badminton-Abteilung stellt. "Mehr als 80 Helfer vom Verein sind an den drei Tagen im Einsatz", sagt ATSV-Präsident Wolfgang Peter. Ein Drittel stellt die Badminton-Abteilung. "Vor allem Sonntag brauchen wir viel Personal", sagt Peter.

Dann stehen zwei Spiele an, um 10 Uhr spielt Slowenien gegen Österreich, um 15 Uhr Deutschland gegen Schweden. Für die Partien gibt es Kombi-Tickets, die Verpflegung für die Zuschauer liefert der Gastwirt Ramazan Dinc des ATSV. Für alle drei Tage hat er 85 Kisten Bier bestellt, 2400 Brötchen, Kuchen, Kaffee und mehr.

Das Turnier in Zahlen

*Drei Tage, sechs Spiele, vier Teams

*500 Quadratmeter Teppichboden

*Mehrere Kilometer Kabel

*2400 Brötchen, 200 Brezen

*60 Kilogramm Leberkäse

*20 Kilogramm Wienerle

*85 Kästen Bier

*1600 Flaschen alkoholfreie Getränke

Einer von mehr als 80 ATSV-Helfern: Peter Stab.



Auch um die Sportler kümmert sich der ATSV Erlangen. Es gibt Fahrdienste für die Mannschaften, koordiniert vom Sportamt. Helfer bringen sie vom Hotel zur Halle. Peter Stab hat am Donnerstag die Österreicher vom Bahnhof abgeholt. Eigentlich ist er Schatzmeister des Vereins. "Mit den Abrechnungen nach dem Turnier muss ich mich auch beschäftigen", sagt er. Trotzdem hilft Stab auch vor und während der Veranstaltung mit.

Donnerstag wartete er deshalb mit einem Schild am Bahngleis. "Team Österreich" samt Flagge war darauf zu sehen, "damit wir niemanden verlieren". Auch die Busse sind ausgestattet mit diesen Schildern. Elf Spieler und Betreuer haben sich samt Gepäck in zwei Busse gequetscht. "Es waren sehr große Taschen", sagt Stab, "gerade so haben wir alles untergebracht. Doch die Spieler waren sehr locker." Voll beladen ging es zum Hotel in Heßdorf, in dem auch die Schweden untergebracht sind. Das deutsche Team wohnt in Tennenlohe.

Freitagvormittag hatten alle Mannschaften ein Abschlusstraining in der Halle, schon um 11 Uhr wärmten sich die Slowenen auf. Abends um 18 Uhr begannen die ersten Spiele. Samstag geht es um die gleiche Uhrzeit weiter, Sonntag startet das letzte Spiel um 15 Uhr. Direkt danach beginnt der Abbau. "Bis Sonntagabend sind wir raus", sagt Heinz Bußmann. "Da wird nur abgerissen und zusammengerollt." Montagmorgen ist die Halle wieder leer.

Spielplan fürs Wochenende:

Samstag, 18 Uhr: Deutschland — Österreich, Schweden — Slowenien (Tageskasse öffnet um 16.30 Uhr).

Sonntag, 10 Uhr: Slowenien — Österreich, 15 Uhr: Deutschland — Schweden (Tageskasse öffnet um 9 Uhr).

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail