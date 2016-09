Bahn-Chaos in Erlangen: Fahrgäste aus Zügen evakuiert

Oberleitungsschaden führt zu Stillstand auf Bahnstrecke Vach-Forchheim - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Durch einen Oberleitungsschaden an der mit Bauarbeiten belasteten Bahnstrecke zwischen Vach und Forchheim ist es am Donnerstagmittag zu einem völlig Stillstand gekommen. Seit 12.35 Uhr fährt in beide Richtungen kein Zug mehr.

Wegen eines Oberleitungsschadens geht auf der Strecke zwischen Vach und Forchheim derzeit nichts mehr. © Millian



Wegen eines Oberleitungsschadens geht auf der Strecke zwischen Vach und Forchheim derzeit nichts mehr. Foto: Millian



Ein einigermaßen gespenstisches Bild bot sich den zum Bahnhof hastenden Menschen am Donnerstag in den Mittagsstunden. Im südlichen Gleisvorfeld standen sich ein aus Berlin kommender IC und eine aus Nürnberg kommende S-Bahn gegenüber – beide Züge waren ohne Strom und damit im Stillstand. Nach eineinhalbstündigem Ausharren in den Zügen, in denen mangels Strom auch die Klimaanlage ausgefallen war, entschloss sich die Transportleitung, erst die S-Bahn, schließlich auch den als ICE verkehrenden Zugtyp IC evakuieren zu lassen.

Dies geschah aber nicht wie üblich mit der Unterstützung der örtlichen Feuerwehr, sondern durch Bahn-Mitarbeiter – offenbar Bauarbeiter. Diese hoben gehbehinderte Bahnreisende auf die Schiene und geleiteten sie zum nahen Bahnsteig, sportlichere Naturen hüpften aus dem Zug und eilten zum Bahnhof. Vorher hatte es in der S-Bahn nach Auskunft der Reisenden einigen Aufruhr gegeben mit der Folge, dass der Lokführer durch den Zug ging und per Hand die Oberlichter der sonst verschlossenen Scheiben öffnete. Schließlich kam die erlösende Nachricht, dass der Notfallmanager die Evakuierung der Züge angekündigt habe.

Schienenersatzverkehr lief nur zäh an

Auf dem Bahnhof selbst herrschte völliges Durcheinander. Ständig aktualisierte Durchsagen brachten immer neue Verspätungsmeldungen, die schließlich in Zugausfällen mündeten. Fernreisende nach Berlin belagerten eine völlig überforderte Auskunft im IC-Kurier-Büro, die Bahn-Mitarbeiterin war aber auch nicht schlauer als der für Smartphones abonnierbare Streckenagent der Bahn. Und der besagte für die Strecke eine technische Störung, "der Streckenabschnitt zwischen Vach und Forchheim ist weiterhin gesperrt.

Diese Meldung um 12.50 Uhr sollte allerdings nicht die letzte Aktualisierung sein – auch wenn über eine Stunde lang keine neue Meldung vorlag. Fernreisende mit Anschlüssen in Nürnberg und Bamberg nahmen entnervt ein Taxi, der Schienenersatzverkehr lief nur zäh an.

Der Artikel wurde um 14.03 Uhr aktualisiert.

pm