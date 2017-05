Bahnbrücke in Erlangen ab Mittwoch frei

Radler haben dann freie Fahrt in der Bayreuther Straße - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Bahnstrecke in der Bayreuther Straße sind weitestgehend abgeschlossen.

Die Brücke über die Bahnstrecke in der Bayreuther Straße wurde instand gesetzt, die Sperrung des Radwegs kann aufgehoben werden. © Harald Sippel



Die beidseitigen Brückenkappen, die die Geh- und Radwege aufnehmen, einschließlich der Schutzeinrichtungen sind fertiggestellt. Der gesperrte Radweg kann spätestens ab Mittwoch, 31.Mai, wieder freigegeben werden.

Für den Rückbau der Verkehrsführung der Bayreuther Straße mit Ausbau des bituminösen Ausgleichskeiles ist jeweils in den Nachtstunden am Montag, 29., und am Dienstag. 30. Mai, jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr eine Sperrung der Bayreuther Straße in Richtung stadtauswärts in Richtung Baiersdorf notwendig.

Umleitung nach Baiersdorf

Hierzu wird in der Bayreuther Straße eine Einbahnregelung stadteinwärts eingerichtet. Während die Fahrtrichtung stadteinwärts für den Verkehr offen bleibt, wird die Gegenrichtung in Richtung Baiersdorf gesperrt und über die Hauptstraße, Pfarrstraße und Bahn-Unterführung Martinsbühler Straße südlich der Baustelle zur Baiersdorfer Straße umgeleitet.

Das Staatliche Bauamt Nürnberg bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unausweichlichen Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

