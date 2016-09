Baiersdorf: Auf die Romanze folgt der Thriller

Erstmals Theaterabonnement-Reihe in Baiersdorf — Sechs Vorstellungen bis Mai - vor 51 Minuten

BAIERSDORF - Die Theatergastspiele Fürth präsentieren ab November in der Baiersdorfer Jahnhalle erstmals ein Theaterabonnement mit aus Film und Fernsehen bekannten Schauspielern.

Erfolgreich: In der schwedischen Kultkomödie „Patrick 1,5“ spielt auch Thomas Rohmer (Mitte) selbst mit. © Foto: privat



Erfolgreich: In der schwedischen Kultkomödie „Patrick 1,5“ spielt auch Thomas Rohmer (Mitte) selbst mit. Foto: Foto: privat



Komödien, Romanze, Thriller: Ein stringentes Unterhaltungspaket haben die Theatergastspiele Fürth bis zum Mai 2017 geschnürt. Erfahrung im Veranstaltungsbereich bringt der Chef des Tourneetheater-Betriebs allemal mit: Schauspieler und Regisseur Thomas Rohmer zeichnete vor 15 Jahren bereits für die Organisation der beliebten „Weltstars in Erlangen“-Reihe in der Heinrich-Lades-Halle verantwortlich.

Los geht es am Mittwoch, 16. November, mit der Weihnachtskomödie „Rosa Wolken“ von Folke Braband. Gaststars in dieser Inszenierung sind Markus Knüfken und Johanna Liebeneiner. Weiter geht es am Freitag, 2. Dezember, mit der Romanze „Herbstgold“ von Folke Braband. Spannend geht es ins neue Jahr, wenn am Freitag, 20. Januar 2017, Lars Lienens Mystery-Thriller „Amber Hall“ gezeigt wird. Es spielen Maike von Bremen, Jessica Boehrs, Allegra Curtis, Friederike Sipp und Tatjana Blacher.

Lang auf dem Spielplan

Thomas Rohmer selbst inszenierte Gerry Jansens Urlaubskomödie „Ausgerechnet Mallorca!“ mit Judith Hildebrandt, Mirco Wallraf, Rhon Diels und Erika Skrotzki. Zu sehen ist das Stück am Freitag, 17. März. Es folgt am Freitag, 21. April, Michael Drukers schwedische Kultkomödie „Patrick 1,5“. Das Stück ist seit drei Spielzeiten auf dem Spielplan der Theatergastspiele Fürth.

Das Abonnement wird am Freitag, 19. Mai, mit Sam Bobricks romantischer Komödie „Ein Herz im Gepäck“ abgeschlossen (ein ausführliches Gespräch mit Tourneetheater-Chef Thomas Rohmer folgt)./mko

Kartenbestellungen sind möglich unter Tel. 0 91 31/9 20 99 31, Tel. 01 62/7 32 79 95 und per E-Mail unter theatergastspiele@gmx.net

Weitere Informationen zu den Stücken im Internet unter www.theatergastspiele-fuerth.de

en