Baiersdorf: Bauland ist immer schwerer zu finden

BAIERSDORF - Dass Bauland ein wertvolles und vor allem knappes Gut ist, machen mehr und mehr die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan-Änderungen deutlich. Jetzt wieder im Bauausschuss in Baiersdorf.

Beim Projekt „Wohnen an der Regnitz“ in Wellerstadt hält das Landratsamt die Lärmbelästigung für bedenklich. Laut Stadt lässt sich das aber mit technischen und baulichen Maßnahmen in den Griff kriegen. © Dieter Köchel



Ausführlich und gründlich arbeitete das Gremium die Einwände zur Änderung des FNP in Wellerstadt für das Bauvorhaben "Wohnen an der Regnitz" ab. Hier kommt der Immissionsschutz des Landratsamtes ERH zu dem Schluss, wegen der massiven Beeinträchtigung des Plangebiets durch Verkehrslärm und gewerbliche Emissionen sei aus immissionsschutzrechtlicher Sicht von der Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle abzuraten. In Abwägung kommt die Stadt hier zu der Ansicht, dass das Lärmproblem an dieser Stelle, gemessen an den sonstigen Vorteilen des geplanten Baugebiets, nachrangig sei. Denn es lasse sich "mit entsprechend festzusetzenden technischen und baulichen Maßnahmen in ausreichender Form bewältigen".

Zum Bebauungsplan für das Feuerwehrgerätehaus Igelsdorf hat das Wasserwirtschaftsamt aufgrund des relativ hohen Grundwasserstands eine Reihe von Anregungen und Einwänden. Das Umweltamt des Landkreises fordert, die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu überprüfen.

Umgekehrt lehnt die Stadt Baiersdorf als Träger öffentlicher Belange die FNP-Änderung der Nachbargemeinde Langensendelbach für das geplante Baugebiet Honingser Straße Ost ab. Begründung: Langensendelbach versiegele weiter sukzessive Außenbereichsflächen mit Wohnbebauung, ohne auf Belange des Hochwasserschutzes näher einzugehen. Langensendelbach wird daher gebeten, "die erforderlichen Unterlagen nachzureichen".

