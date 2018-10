Baiersdorf: Beschädigte Gasleitung hält Feuerwehr auf Trab

BAIERSDORF - Nachdem ein Bagger am Montagmorgen in Baiersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt eine Gastleitung beschädigt hatte, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lindenstraße musste gesperrt werden. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei Baumpflanzarbeiten hatte ein Bagger-Fahrer gegen 10 Uhr mit der Schaufel eine Gasleitung im Bereich Lindenstraße/Kastanienweg im Baiersdorfer Stadtteil In der Hut beschädigt. Wie der Kreisbrandinspektor aus Erlangen-Höchstadt, Stefan Brunner, berichtet, musste die Gasleitung zunächst von Hand freigeschaufelt werden.

Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Baiersdorf und den umliegenden Ortschaften sind vor Ort. Auch die Erlanger Feuerwehr rückte mit einem Gefahrgutfahrzeug an. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Mittlerweile ist laut Brunner keine gefährliche Gaskonzentration mehr in der Luft messbar. Trotzdem rät der Kreisbrandinspektor den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bis die Arbeiten an der Gasleitung abgeschlossen sind, muss die Lindenstraße weiter gesperrt bleiben.

