Baiersdorf: Erfolgsstory zwang jetzt zur Erweiterung

Der Umsonstladen in Baiersdorf erfährt großen Zuspruch — Beitrag zur Verkleinerung des Müllbergs - vor 22 Minuten

BAIERSDORF - Vor rund eineinhalb Jahren hat in Baiersdorf der Umsonstladen seine Pforten geöffnet, dessen Hauptanliegen ist, Brauchbares und Nützliches vor der Mülltonne zu bewahren. Sprich, was die einen nicht mehr brauchen und dort abgeben, findet neue Abnehmer, die es brauchen können und es noch dazu unentgeltlich bekommen.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene studieren eifrig das umfangreiche Angebot des Baiersdorfer Umsonstladens. Durch die neuen Räume steht nun wieder ausreichend Platz zur Verfügung. © Harald Hofmann



Was klein begann, hat sich zur Erfolgsstory gemausert, so schnell, dass der kleine Laden in der Hauptstraße 10 bald aus allen Nähten platzte. Auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten ist man nun endlich fündig geworden und in die Hauptstraße 46 umgezogen.

Im neuen hellen und freundlichen Ambiente präsentieren sich jetzt hier die Waren. Und gut gefüllt ist der Laden, es finden sich jahreszeitgemäße Bekleidung, Haushaltswaren, Geschirr, Deko, Spielsachen oder Sportartikel und vieles andere. Unterstützt wird der Umsonstladen von der Stadt Baiersdorf und dem SKB, doch das 15- bis 20-köpfige Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freut sich über jedes kleine Scherflein in der Spendenbox.

Geöffnet hat der Umsonstladen wie bisher jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und an jedem letzten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Infos gibt es auf Facebook unter "umsonstladenbaiersdorf.de".

